Anatolio de Jesús García Guevara fue capturado el pasado viernes en Masachapa, luego de haber estado prófugo de la justicia por más de dos meses por ser el principal sospechoso del asesinato de Henry de Jesús Dávila Rodríguez, de 31 años de edad, originario de San Marcos, Carazo.

La víctima se desempeñaba como supervisor de una zona franca capitalina cuando el 31 de noviembre fue sorprendido por varios sujetos, al momento de bajar del bus. Los delincuentes lo golpearon y lo apuñalaron en el abdomen. Dos días después murió.

Además de García enfrenta cargos por el mismo delito Manuel de Jesús Méndez García alias “La Manuela Renca”, originario de Diriamba, quien inició el proceso en el juzgado de Distrito Penal de Juicios.

Sin embargo el abogado defensor pidió a la juez Ana Mercedes Ramos que se postergara el juicio, ya que desde el 11 de diciembre en audiencia inicial había solicitado un examen de Medicina Legal, para que determinara si en las uñas de su defendido había restos de piel.

Por su parte, la viuda de Dávila, Zaneyda del Carmen Bermúdez pidió justicia, ya que su esposo era el único sustento de ella y de su hijo de 4 años.

“Nosotros no conocemos a ninguno de los acusados, nunca los habíamos visto por el barrio, no sé qué pudo haber pasado esa noche, porque no le robaron, mi esposo tenía su cartera en el pantalón y 1,500 córdobas, yo pido justicia y que paguen por lo que hicieron”, dijo Bermúdez.