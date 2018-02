Taxista asaltante en Masaya

Ariel Hernández Mora, de 24 años, fue asaltado la madrugada de este sábado por un taxista de identidad desconocida, cuando se encontraba como pasajero de la unidad, el hecho sucedió en campo desolado en el sector de la INCA en Masaya.

Según la víctima, el sujeto lo amenazó y de inmediato le puso en el cuello un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias, para luego dejarlo abandonado en una calle solitaria, donde fue auxiliado por los pobladores, quienes informaron a la Policía sobre el robo.

“El hombre es de compostura recia, moreno claro, pelo rizado y de aproximadamente unos 34 años, yo abordé el taxi, porque me dirigía a hacer unas diligencias donde unos familiares, cuando miré que el señor tomó otro camino contrario a la dirección que le había dado, yo me asusté, pero me confíe porque me dijo que iba a traer a su hija”, relató Hernández, víctima de robo.

El afectado expresó: “yo quise darme a la fuga, pero el hombre forcejeó conmigo dentro del vehículo, agarrándome por la espalda y colocándome un cuchillo, fue cuando me amenazó que si hacía algo me iba a matar, entonces dejé que se llevara lo que quería”.

Sin pistas del taxi

La víctima agregó que el asaltante le robó 2 mil córdobas que andaba en la cartera, documentos personales y su celular Samsung J7 Prime, valorado en más de 9 mil córdobas, además refirió que del susto y los nervios no pudo tomar la placa del taxi, porque este se dio a la fuga.

La Policía Nacional se encuentra tras la pista del taxista, que se presume que sea de otro departamento, además hacen un llamado a las personas para que antes de abordar un taxi, tomen la placa y que se aseguren de que el conductor porte su identificación que lo acredita como taxista legal para trabajar.