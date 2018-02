Corrigen problemas de conducción eléctrica del corazón

A Cristopher López Gurdián le detectaron un problema en el corazón durante un chequeo médico previo a las competencias de lucha en los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017: conducción eléctrica, un mal que según expertos podría causarle la muerte con un paro fulminante.

Para corregir el mal debe someterse a una cirugía valorada en al menos US$25,000, él no tiene seguro médico y es un gasto que no puede cubrir.

Por eso el atleta de 22 años y ganador de medalla de bronce en los Juegos Deportivos Centroamericanos fue seleccionado por el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, para ser parte de los beneficiados de la novena jornada médica de electrofisiología cardíaca que inició ayer. ​

“Cuando me di cuenta de lo que tenía tuve miedo por lo peligroso que es y porque me puede causar la muerte de un momento a otro. Ahora con la cirugía que gracias a Dios me van hacer confío en que voy a poder continuar con mi vida normal y terminar mi carrera”, explica el deportista estudiante de cuarto año de Derecho.

Las cirugías son hechas por médicos estadounidenses y nicaragüenses y cada intervención puede extenderse hasta por ocho horas. La jornada consiste en realizar cirugías gratuitas para corregir problemas de conducción eléctrica.

“En su proyección social el hospital va a estar haciendo las cirugías a pacientes militares, asegurados y pacientes que no tienen ninguna de estas coberturas y que vienen captados por la Asociación Nicaragüense de Cardiología y el Minsa”, explicó el coronel Marco Antonio Salas Cruz, director del hospital Militar.

En total las autoridades del hospital indicaron que en la jornada que concluye mañana, se harán ocho cirugías. Es decir, que la donación es de al menos 6.2 millones de córdobas.

Las intervenciones se hacen en un quirófano dedicado exclusivamente para corregir problemas del corazón y que cuenta con equipos de última tecnología, según detalló el coronel Salas.

El mal

Las complicaciones de conducción eléctrica en el corazón se dan cuando en el órgano se altera la forma correcta en que este debe funcionar.

“El corazón tiene conducción eléctrica a lo largo de toda su estructura, cuando hay alguna circunstancia o enfermedad que impida la normalidad de esta acción propia del órgano, los pacientes pueden desarrollar complicaciones de taquicardia y hasta la muerte, porque existe una alta probabilidad de un paro fulminante”, comentó el coronel Salas.

El subdirector médico del Hospital Militar, teniente coronel Noel Turcios, señaló que luego de la cirugía los beneficiados mejorarán su calidad de vida.

“Cuando alguien tiene este tipo de problemas debe tomar hasta ocho tipos de medicamentos al día, pero cuando ya se hacen la operación ya no tienen que hacerlo. Pueden llevar una vida completamente normal y eso tiene un impacto en su calidad de vida y en sus economías”, dijo Turcios.

Estas jornadas médicas se hacen en Nicaragua desde el año 2002. Los beneficiados además de la cirugía reciben seguimiento médico especializado.