Pasaje de tres rutas en Granada, sube

Usuarios del transporte urbano de Granada, ubicado en la calle La Sabaneta, se llevaron una sorpresa al saber que desde esta semana el pasaje de los buses que se dirigen hacia Rivas, Nandaime y Niquinohomo incrementó 2 córdobas, sin anuncio previo.

Según algunos usuarios consultados, están en desacuerdo ante el alza, ya que el servicio que brindan es ineficiente, además señalaron que algunos buses no prestan buenas condiciones y exponen sus vidas ante la gran cantidad de personas que suben a diario.

El Nuevo Diario consultó en las oficinas del MTI-Granada, donde los dirigentes expresaron que no han dado ninguna autorización para realizar un incremento en la tarifa de transporte, afirmando que desconocían el asunto y que no estaban informados.

Juana Acuña, usuaria del bus a Niquinohomo, comentó: “no me daba cuenta que le habían subido al pasaje hasta que el cobrador me dijo, ya montada en el bus no podía hacer nada, así que tuve que pagarlos, gracias a Dios andaba dinero, antes costaba 13, ahora nos cobran 15 pesos”.

“El precio está variado, pero la verdad es que es preocupante que estén incrementando sin autorización, además de que no estamos en condiciones de pagar más, debería haber más conciencia, sobre todo porque las personas que usan este transporte son de bajos recursos”, señaló Róger Laguna, usuario de Nandaime.

Gloria Pilar, usuaria de Rivas, expresó: “no hemos llegado ni a Semana Santa y ya le subieron el precio a la tarifa, ahora pagamos casi 30 por viajar hasta Rivas y la verdad que no estamos para pagar esa cantidad, queremos que los encargados del transporte valoren esta situación y nos den respuesta”.

Uno 26 buses funcionan diariamente en Granada, los que pertenecen a la Cooperativa Oriental de Transporte de Pasajeros y Carga (Coostrap); los usuarios esperan que no continúen incrementando el valor del pasaje.