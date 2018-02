McDonald´s descarta despedir al vigilante del “adiós”

Tras la polémica desatada anoche por la denuncia de una mujer que señala de acoso a un vigilante de un restaurante McDonald’s en Managua, la cadena de restaurante emitió hoy un comunicado en el cual aclara que no despedirá al trabajador.

“Comunicamos que el guarda de seguridad de McDonald's Rubén Darío sigue laborando con nosotros en McDonald's, inculcamos la buena educación y modales en nuestros colaboradores y empresas que brindan sus servicios”, destaca el comunicado de la cadena de restaurantes.

Anoche, el hecho se hizo viral luego de que una joven subiera un video en su perfil de la red social Facebook, en el cual reclama al guarda de seguridad por haberle dicho “adiós”.

La versión de la joven sostiene que el “adiós” tenía un tono morboso.

La publicación desató toda clase de comentarios y en las redes sociales de Nicaragua, este miércoles, el famoso “adiós” ha sido objeto de debate.

En el video, la joven pedía el despido del guarda de seguridad.

“Usted no me puede decir adiós porque yo no lo conozco. Esa cara que usted hace de ¡ha! es la cara que yo hice cuando usted me dijo adiós”, dice la joven en el video.

A la joven la han criticado por el tono con el cual se expresó al guarda de seguridad, también la han tachado de “mal educada” y “clasista”, inclusive han hecho varios memes en los que la llaman “Lady ofendida”.

Tras varias horas de la publicación, la joven eliminó de su cuenta el video, sin embargo continúa circulando en las redes sociales.

Muchas personas compartieron ayer las capturas de pantalla donde solicitaban a las autoridades de McDonald's que no despidieran al guarda de seguridad y la respuesta por parte del restaurante no se ha hizo esperar.

“Saludar a nuestros clientes es algo que hacemos con respeto, por lo que nos disculpamos si alguien se siente ofendido por ello. Agradecemos por el apoyo brindado al guarda de uno de nuestros restaurantes”, finaliza el comunicado de McDonald's.

Hasta el momento la joven no se ha vuelto a referir al tema, aunque usuarios de las redes le piden que haga una disculpa pública al guarda de seguridad.

Facebook es la red social de mayor uso en Nicaragua, con 2.7 millones de cuentas activas.

Esa red social en Nicaragua, como en otros países, se ha convertido en una tribuna para dar a conocer quejas.

El “adiós” que dijo el guarda de seguridad a la joven se ha convertido en una fuente de acalorados debates sobre si hubo o no acoso.

En Nicaragua las mujeres sufren constantes acosos callejeros, tanto verbales como físicos.