Crecimiento del turismo tuvo un frenazo en 2007

Con más retos que logros despedirá este año el sector de la llamada “industria sin chimeneas”, según reveló la licenciada Lucy Valenti, Presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur).



“Estamos como al inicio de año, no se logró la aprobación de leyes meritorias para el sector, como la Ley de Registro Público de la Propiedad, que es vital para las inversiones, la Ley de Costas, que fue revisada y consensuada, y esperamos que en el primer trimestre del próximo año se apruebe, porque hay varios proyectos de inversión a la espera”, destacó Valenti.



Según las estimaciones de la representante de Canatur, el turismo creció en 2007, pero no al mismo ritmo que en años anteriores. Es importante destacar que el turismo generó entre 2005 y 2006 el 20 por ciento de las divisas del país, mientras que en 2007 se espera que concluya con un 11 por ciento.



“Son muchas las razones. No sólo afectó los proyectos y promoción el carecer de un presidente en el Intur, pues fue cambiado, y después estuvo en manos de interinos, sino también la crisis energética, la imagen como país que se proyectó, la ausencia de promoción coadyuvó a que el sector se desacelerara en comparación con otros años, pero sí hubo crecimiento” , comento Valenti.



Entre los logros obtenidos este año, destacó Valenti, está el diálogo abierto entre el sector y la Presidencia de la República a partir del trabajo que se hizo con los ejes de desarrollo. “Hemos sido escuchados, ahora falta poner en práctica los acuerdos a los que hemos llegado, como, por ejemplo, la creación de un Fondo Común para promoción turística que ya fue aprobado por la Presidencia y falta regular. Presentaremos en enero una propuesta para este fondo”, señaló.