El acoso callejero que sufren las mujeres en Nicaragua es denunciado en las redes sociales con la etiqueta #Yosoyuna la cual ha permitido mantener sobre el tapete este drama, que atrapó la atención de las personas luego de que una joven denunciara a un guarda de seguridad de supuestamente acosarla diciéndole "adiós".

La campaña #YoSoyUna es impulsada en Nicaragua por el Observatorio Contra el Acoso Callejero en Nicaragua (Ocac) y las usuarias de las redes sociales no han dudado en dar a conocer lo que hombres abusadores y acosadores les hacen en las calles.

En su cuenta de twitter, Ocac preguntó a las mujeres:¿Cuándo fue la última vez que sufriste acoso callejero? Las historias de lo que ocurre no se hicieron esperar.

"Hace una hora, más o menos, solo caminé 50 metros del lugar en el que estaba en Altamira (Managua) a mi carro y un maje en una moto pasó a mi lado y me dijo: 'qué ricas esas tetas' y un guarda me siguió con la mirada hasta que subí al carro", relató la usuaria @OddlyiAlluring.

Como ella, decenas de mujeres relatan que en las calles de Nicaragua los hombres acosadores les silban, les hablan y hasta las manosean.

Uno de los relatos más fuertes es el de la usuaria Alejandra Navarro (@alenavarro3195) quien sostuvo que en una ocasión tres hombres intentaron violarla.

"Tenía 17 años, iba caminando del gimnasio a mi casa a la 8:30 p.m.tres hombres me agarraron en una calle oscura y me taparon la boca, yo pateaba, lloraba, trataba de morderles, pero no podía soltarme. Hasta que pasó un muchacho que me defendió y ayudó", dijo Navarro.

Pero hasta menores de edad estarían cometiendo acoso callejero en Nicaragua, de acuerdo con las denuncias en las redes sociales.

¿Cómo es el acoso callejero en Nicaragua?

De acuerdo con lo relatado por las mujeres, el acoso callejero en Nicaragua ocurre de todas las formas posibles.

Algunas mujeres dicen que hombres que van en vehículos las nalguean, les hablan, les silban o las miran de forma abusiva.

Otros hombres van a paso lento (ya sea a pie o en vehículo) para acosarlas.

Por ejemplo, la usuaria de twitter @CuartoLimon admitió que a causa del acoso callejero ha llorado en público.

"(El acoso callejero) más fuerte fue yendo a la pulpería que quedaba a media cuadra de mi pegue (trabajo), en León, y un tipo en una bicicleta me pasó dando una nalgada. Apenas pude gritarle 'imbécil', y acabé llorando a media calle", confesó.

En Nicaragua el 50.8% de la población es de mujeres, es decir que son un poco más de 3.2 millones, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN).

De ellas, 1.7 millones tienen entre 10 y 39 años, según un informe del BCN.

En 2015 la Ocac divulgó un estudio que describe los tipos de acoso callejero que para esa época sufrían las mujeres en Nicaragua: silbidos, miradas lascivas, gestos lascivos, comentarios inapriopiados u ofensivos, insultos sexistas y comentarios alusivos al acto sexual es lo que enfrentan las mujeres al caminar por las calles de este país.

Pero también sufren abuso físico, que va del manoseo, pasando por roces de forma sexual, acercamiento intimidante, persecusión (a pie o vehículo) exhibicionismo de genitales, masturbación, hasta llegar a obligar a hacer algo sexual.

¿Puede un “adiós” ser considerado acoso sexual callejero?

La usuaria Camila Dávila, quien se sumó a la iniciativa #YoSoyUna explicó que ella ha visto a hombres masturbándose en público.

"La experiencia más fuerte fue una vez que esperaba el bus, al cabo de un rato, por cosas de la vida, miré hacia atrás y allí estaba un hombre medio escondido, masturbándose a pocos metrosa de mí. Era la 8 pm, estaba sola, me quedé helada y salí corriendo hacia mi casa", explicó Dávila.

Según el estudio de Ocac, el acoso callejero en Nicaragua, en la mayoría de las veces, lo comete un hombre en solitario (76%) y en sitios públicos (53%).

Tras la denuncia, esta semana, de unajoven que acusó a un guarda de seguridad de supuestamente haberla acosado, la situación se convirtió en un tema de debate público en Nicaragua.