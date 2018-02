Nicaragua registra cinco sismos en las últimas 12 horas

Durante las últimas 12 horas, Nicaragua ha registrado cinco sismos, todos con epicentro en Managua y a poca profundidad.

Según el reporte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), cuatro de los movimientos telúricos se registraron durante la madrugada de este lunes y uno en la noche del domingo.

El último sismo, de magnitud 2.6 en la escala de Richter, se registró a la 05:25 a.m. a 3 kilómetros al sureste del Ineter en Managua, con 5 kilómetros de profundidad.

Además, se registraron dos temblores -de magnitud 2.5- a la 03:29 a.m. de este lunes y 08:21 p.m. del domingo; uno de magnitud 2.6 a la 04:22 a.m. y otro de magnitud 2.2 a la 04:26 a.m.

Los sismos de la noche del domingo y madrugada del lunes, aunque de poca intensidad, han sido superficiales, por lo que la población los ha sentido con fuerza.

Durante la noche y madrugada los pobladores de Nicaragua han hecho uso de las redes sociales para reportar los movimientos telúricos.

El Ineter explica que los temblores responden a los movimientos de las placas Coco y Caribe.

A inicios de año Nicaragua y el resto de Centroamérica sufrieron una serie de sismos, como lo podrá ver en el video que dejamos a continuación:

Por otro lado, anoche en Carazo también se sintió uno de los sismos, activándose la alarma de alerta temprana.

Además, durante el sábado en la mañana hubo dos sismos, también con epicentro en Managua, de baja magnitud, pero superficiales.

Las autoridades no reportan pérdidas humanas ni daños materiales por los temblores.