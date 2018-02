Educación digital abre oportunidades

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto Educativo creado con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia pedagógica de la educación a distancia, cumpliendo con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Desde abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado por su compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación técnica, socio humanístico y comunitario.

Luigi Humberto López Guzmán, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD Colombia, expresó que al ser una universidad abierta no existe ningún requisito para ingreso. “El concepto de abierta que nosotros manejamos es que no existe ningún requisito para entrar a la universidad, no hay requisitos en términos de rendimientos académicos, ni presentación de pruebas iniciales, ni requisitos económicos, es una universidad que está creada precisamente para todas las personas que estuvieron ausentes de una posibilidad de estudiar una carrera profesional en Colombia y en cualquier parte del mundo”, añadió López.

Según López, la universidad recoge gran parte de la población de estratos económicos bajos, y que a veces por cuestiones de tiempo o de ubicación geográfica no tienen cómo asistir presencialmente a un aula de clases.

Aprendizaje e-Learning

La UNAD aplica el modelo de aprendizaje e-Learning, el cual usa las tecnologías digitales para la generación de aprendizajes. Se le conoce también como aprendizaje en medios electrónicos, aprendizaje basado en computadores, aprendizaje a través de Internet o, también, aprendizaje basado en la web.

“Muchas veces confundimos un poco el modelo pedagógico e-Learning con lo que otras universidades o cursos ofrecen, que son únicamente PDF colgados en una plataforma o en línea, sin embargo esta metodología que aplicamos en la UNAD requiere de una interacción y acompañamiento del maestro hacia el estudiante. Podríamos decir que el estudiante incluso se siente más acompañado que en una clase presencial. Tenemos en este momento cerca de 522 estudiantes extranjeros que se han vinculado a la universidad y que no han tenido que viajar físicamente a Colombia ni sacar una visa o algún traslado de estudio”, mencionó el vicerrector.

Simuladores y laboratorios tecnológicos

Dentro de las disciplinas que la UNAD oferta existen áreas que requieren de simuladores tecnológicos, orientados al término de la presencialidad, “nosotros lo relacionamos con el hecho de que una persona no puede aprender a manejar un carro viendo un video, de tal forma que siempre se va a necesitar un componente práctico y la universidad tiene que responder, aunque es una universidad a distancia contamos con laboratorios para desarrollar al estudiante a través de la práctica, tenemos más de 62 sedes en Colombia y una sede en los Estados Unidos que tiene dotación de aulas virtuales, laboratorios de prácticas y simuladores”, explicó el vicerrector.

El objetivo de la UNAD es poder brindarle al estudiante una situación real que enfrentará en su momento, aplicando tecnología de punta, ya que cuentan con laboratorios de robótica, laboratorios para administrar una empresa, simuladores para actividades gerenciales, laboratorios y simuladores para atención sicosocial, en la carrera de sicología, laboratorios y simuladores en la carrera de telemedicina, para poder hacer diagnóstico sin necesidad que exista una interacción directa entre pacientes y médico asistente para desarrollar el componente práctico.

Los estudiantes pueden acceder a cualquiera de las diferentes sedes que tiene la universidad y algunos de ellos tienen las posibilidades de hacer prácticas remotas, si cuentan con el equipo y la conexión para acceder a estos simuladores.

Carreras y ofertas

Actualmente la UNAD cuenta con 64 programas, entre posgrado y pregrado, 12 programas académicos y escuelas con diferentes áreas del conocimiento como lo son: Escuela de Ciencias Administrativas Contables y de Negocios, Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, la Escuela de Ciencias Básicas Tecnologías e Ingenierías, Escuela de Ciencias Agrarias Pecuarias y de Medio Ambiente, Escuela de Ciencias de la Educación y la Escuela de Ciencias de la Salud.

Convenio UNAD y UCN

Recientemente la UNAD y la Universidad Central de Nicaragua (UCN) establecieron un convenio marco, con el que pretenden inicialmente reconocer el potencial que tiene cada una de las dos universidades, para así desarrollar una plataforma de conocimiento tecnológico entre ambas.

“A través de este convenio inicial queremos lograr un intercambio de información y aprendizaje, en el que la UCN pueda evaluar lo que hemos logrado en términos de la educación online y virtual, así mismo nosotros aprender cómo es el entorno centroamericano de la educación, las mejores prácticas, los ejercicios académicos, para poder llevar este conocimiento a Colombia. Esperamos que en un periodo no mayor a 6 meses ya podamos establecer convenios más específicos, ya que consideramos importante el tema de las dobles titulaciones, ya que entre las dos universidades hay varios programas que son similares; por lo tanto tenemos que empezar a revisar en términos de cursos y en planes de equivalencia como podemos llegar a ofrecer un doble título UCN-UNAD, un programa en el cual un estudiante colombiano pueda iniciar sus estudios en Colombia y terminarlos en Nicaragua o viceversa”, enfatizó López.