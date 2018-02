Chontales: padres de niña desaparecida ruegan que les regresen a su hija

Marilú Gálvez Duarte, de 35 años y su esposo Francisco Calero, se encuentran angustiados y desesperados por la desaparición de su hija, Belinda Alexandra Calero Gálvez.

La niña desapareció el pasado martes 13 de Febrero, cuando se dirigía a su escuela, ubicada en la comarca San Lucas a cinco kilómetros de Acoyapa, Chontales.

La señora Marilú Gálvez Duarte, manifestó que el día que la menor desapareció, ella no pudo ir a la escuela a traer a su hija, debido a que su otra niña de dos años se enfermó y tuvo que llevarla al centro de salud de Acoyapa, para que fuera atendida.

"Mi niña (Belinda) salió a las 6:20 de la mañana, se dirigía a clase y después ya no regresó a la casa. Nos dimos cuenta hasta las dos de la tarde, a mí se me complicó y no pude irla a traer. Siempre se iba a clase con la otra niña, pero ese día mi otra niña no fue y la pequeña de dos años se me enfermó y tuve que llevarla al pueblo a buscar remedio”, relató, angustiada la madre de Belinda.

Marilú Gálvez Duarte sospecha que a su hija se la llevó con engaño Derbin José Suárez Oporta, de 31 años, según la señora, el hombre era amigo de la familia y frecuentaba su casa de vez en cuando. “Ahora que mi niña desapareció él no aparece, lo llamo a su celular y tampoco contesta" detalló la madre de la menor.

Belinda Alexandra Calero Gálvez, cumplió sus 10 años el pasado cinco de Febrero, es la mayor de las tres menores que tiene doña Marilú Gálvez Duarte. La niña cursaba sexto grado en el colegio “El Diamante”, de la comarca San Lucas de Acoyapa. Según su mamá, Belinda era una alumna destacada en su escuela.

"Mi niña me duele y lo que más me da pesar es que es inteligente, era la mejor alumna de la escuela, era excelencia académica", detalló Gálvez Duarte.

Derbin Suárez Oporta, quien es el principal sospechoso de la desaparición de la niña, es originario de la misma comarca.

“Quiero que me regrese a mi niña, le pido a Derbin José Súarez Oporta que me devuelva a mi hija”, exclamó la madre de la menor.

La comisionada mayor Aydalina López, segunda jefa de la delegación policial de Chontales, dijo que están investigando el caso para dar con el paradero de la menor.

Si usted tiene alguna información sobre este caso puede llamar al teléfono 82479723.