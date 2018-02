Detectan 300 casos nuevos de cáncer infantil

Los casos de cáncer infantil aumentaron en 300 casos diagnosticados, 150 casos más en comparación al mismo período (febrero 2017 –febrero 2018), siendo la leucemia la más común, seguida por tumores en el sistema nervioso central, así lo reveló el doctor Freddy Cárdenas, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer (Mapanica), el día de ayer durante la marcha de los globos que se realizó en celebración al Día Internacional del Niño con Cáncer.

“En nuestro país los casos cada año van en aumento, tenemos 1,500 niños en tratamiento y 300 casos nuevos en lo que va del año, 150 pacientes diagnosticados más que el año pasado, todos ellos están en proceso de curación porque la enfermedad dura 3 años”, dijo Cárdenas.

Hace tres años se diagnosticaban 150 nuevos casos de cáncer infantil, “pero ahora no quiere decir que hayan aumentado los casos, sino que hay una detección temprana, llegan más temprano a la unidad de salud”, explicó Cárdenas.

Un tratamiento contra el cáncer, puede costar más de 36,000 dólares, siendo el 70 por ciento subsidiado por el Gobierno y el resto obtenido de la recolecta que hace el voluntariado.

Michell Houdson de 17 años, uno de los sobreviviente de cáncer manifestó sentirse contento por todos aquellos niños que como él han sobrevivo al cáncer infantil, pero también lamenta que otros niños han fallecido por la falta de detección a tiempo.

“A mí me detectaron cáncer a los 11 años. Gracias a Dios por la fuerza que le dio a mis padres y el apoyo y atención que me dieron en el hospital La Mascota. Hace 3 años me diagnosticaron sano completamente. Por eso estoy alegre de compartir con los demás este logro y apoyar a los que están luchando por llegar a la meta”, expresó Houdson.

Optimismo

Para los padres de Marc Ríos Fuentes de 4 años, paciente de leucemia linfoblástica en proceso de curación, el tratamiento ha sido un proceso muy duro pero los resultados han sido estupendos.

“A los 2 años de edad le detectaron leucemia linfoblástica, está leucemia te da el 80% de probabilidades de curación. El proceso es largo, son dos años de tratamientos, el primer año es el más duro, muchos niños ni siquiera pasan el primer mes de introducción a la quimioterapia, pero nuestro hijo es de los pocos que reacciona al mil, gracias a Dios”, manifestó entre lágrimas David Ríos junto a su esposa Bessy Fuentes.

La marcha de los globos se desarrolló bajo el lema: “Por una esperanza de vida, porque el cáncer es curable si se detecta a tiempo”, partió de las inmediaciones de Plaza Inter hasta el parque Luis Alfonso Velásquez Flores en donde participaron niños sobrevivientes, pacientes en proceso de curación, padres, amigos y familiares en apoyo.

“Esta es la octava marcha que realiza la asociación en celebración al 15 de febrero, decretado por la asociación de padres a nivel mundial como Día Internacional del Niño con Cáncer. La idea es estimular a los padres, a la sociedad y su conjunto, al Gobierno, los amigos, voluntarios y familiares para derivar recursos y brindar apoyo para tratamientos del niño con cáncer”, expresó el presidente de Mapanica.