Desde hace 5 días, el barrio Héroes y Mártires, ubicado en Masaya, se encuentra sin agua potable. Habitantes señalaron que debido al problema, los niños ya no asisten a clases, ni tampoco tienen para bañarse y realizar las tareas del hogar.

Según los pobladores, el vital líquido llega cada tres o cuatro días en la semana, durante períodos de dos a tres horas, tiempo que aprovechan para llenar los recipientes de sus hogares y lograr, de esta manera, abastecerse.

“Aquí todos estamos sin el servicio de agua, si no nos movemos a conseguir a otros lugares no habría ni para tomar, tenemos niños que necesitan ir a clases y no pueden por el mismo problema, y lo peor es que la empresa Enacal no nos da ninguna solución”, expresó Kathya García, pobladora.

Jorge Luis Amador, habitante, dijo que “no es justo lo que pasamos en este barrio, incluso hasta por más de 5 días no hemos tenido y la poca agua que nos regalan no da para todos los habitantes de este sector, algunos no tienen ni una gota y estar comprando agua purificada no nos sale la cuenta, porque somos de bajos recursos”.

Hacen Negocio

Los habitantes del barrio Héroes y Mártires expusieron que trabajadores del cuerpo bombero realizan negocios con el agua potable que traen en los tanques o pipas, la que ofrecen a precios entre 60, 80 y hasta 300 córdobas.

“Es muy triste que hagan negocio con lo que es nuestro derecho, no es justo que la empresa Enacal no nos dé la cara y ahora nosotros tengamos que pagar hasta 300 pesos para que nos rellenen nuestros barriles, si el agua es de todos, porque aquí el recibo nos llega puntual y para eso nosotros pagamos”, comentó Alondra Noguera, habitante.