Los pobladores de un barrio del Distrito VII de Managua se encuentran consternados por la supuesta violación en perjuicio de una estudiante de 15 años, quien también recibió una cuchillada en el costado derecho, tras ser interceptada por dos sujetos en un peligroso callejón de ese mismo barrio.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles, cuando la víctima regresaba del colegio y se dirigía a un ciber, y al pasar por un preescolar fue interceptada por los agresores.

Se conoció que a la víctima le colocaron un trapo en la nariz y boca, luego perdió el conocimiento y cuando volvió en sí se vio ensangrentada.

Acto seguido, salió a como pudo del lugar y caminó rumbo a su vivienda, donde fue auxiliada por un vecino, quien la vio con dificultad para caminar.

Una vez en el interior de su vivienda, comentó lo ocurrido a sus familiares, luego llamaron a la Policía del Distrito VII, quien desplegó un fuerte dispositivo. Al lugar también llegó la Cruz Roja, quien le brindó atención prehospitalaria, luego la trasladó a un hospital de la capital.

María Eugenia Delgadillo, sicóloga y miembro de la Red de Mujeres, lamentó lo sucedido a la quinceañera, quien debe ser valorada por un sicólogo y el médico forense para que la Policía reúna evidencias y atrape a los agresores.

“Esperamos que este caso no quede impune para que el agresor no siga dañando a otras jóvenes, porque la violencia no debe de naturalizarse. En estos casos es importante el apoyo de la familia para que la niña lleve un proceso de recuperación emocional”, indicó la especialista.