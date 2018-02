Autoridades de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) central, iniciaron ayer la verificación de las instalaciones eléctricas en los tramos del mercado Oriental, asegurándose que los comerciantes hayan cumplido con las recomendaciones brindadas por expertos en sistema eléctrico durante las inspecciones realizadas el mes pasado.

El director de planificación de Commema central, Rodolfo Nicaragua, manifestó que es de suma importancia el seguimiento que están realizando las autoridades del mercado junto a las instituciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la empresa Disnorte-Dissur para arreglar las conexiones mal elaboradas en los negocios e iniciar un sistema eléctrico seguro para prevenir incendios.

“¿Qué provoca o qué han provocado los incendios?, fundamentalmente los cortocircuitos, todo ese sistema eléctrico que parece telaraña hay que irlo ordenando. Desde inicio de año se han venido inspeccionando los tramos, ahora estamos verificando si los comerciantes han cumplido con las recomendaciones”, dijo Nicaragua.

El funcionario señala que las responsabilidades ante los incidentes dentro del mercado son compartidas, tanto las instituciones como los comerciantes quienes son los principales afectados, deben de hacer un esfuerzo para mejorar.

“Espero que el esfuerzo que se está haciendo no sea en vano, se está moviendo personal, representantes de instituciones inspeccionando constantemente los negocios y que los comerciantes no cumplan, ¡no es correcto!, para el Gobierno un incendio de las magnitudes que ha habido en este mercado representan un gran costo.”, expresó Nicaragua.

Rita Díaz Jarquín es una de las comerciantes que cumplió con las recomendaciones brindadas por los expertos en el sistema eléctrico el mes pasado, cuando le inspeccionaron su tramo, asegura que contrató a un grupo de trabajadores para que arreglaran las conexiones.

“La primera vez que me inspeccionaron no pasé, porque realmente las conexiones no servían, pero me dejaron un papel recomendándome qué es lo que necesitaba para mejorar el sistema eléctrico. Contraté a unos muchachos y me lo arreglaron. Además ya sabía que iban a investigar si cumplimos o no, es algo bueno porque los beneficiados somos nosotros mismos”, comentó la comerciante.

¿Cuántos recursos pierde el Estado para reconstruir un galerón en el centro de compras? ¿Cuánto pierden los comerciantes?, son algunas de las interrogantes que les hacía el funcionario a los comerciantes incitándolos a colaborar con el orden del tendido eléctrico.

“El interés es ese, el cambio, ordenarnos, pero esto debe de ser trabajo en equipo, recordemos que cuando hay un incendio hay que reconstruir, hay que prestar dinero, el comerciante vuelve a buscar un financiamiento y eso no es recuperar lo perdido, eso es volver atrás”, agregó el funcionario.

Según datos proporcionados por Commema, un total de 3,300 tramos fueron inspeccionados a raíz del último incendio ocurrido en el mercado Oriental el pasado 27 de diciembre.