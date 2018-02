Reportan menos robos en el Oriental

Al menos unos 56 robos se han registrado en el mercado Oriental entre el mes enero al 20 de febrero de este año. Del sábado 10 de febrero al martes 20 del mismo mes se ha capturado a 12 delincuentes, según las estadísticas de la brigada de seguridad de Los Dantos.

Los casos de robos han disminuido en comparación al mismo período del año pasado, entre enero y febrero del 2017, cuando se contabilizaron 73 robos, sin contar con los robos con intimidación que no se logran reportar. La seguridad en el populoso centro de compras se ha redoblado este año la presencia de Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), de la Policía Nacional.

“Hay que reconocer que los robos violentos y los asaltos han disminuido en el mercado, la policía colabora mucho y los muchachos de la brigada estamos dándole duro a la delincuencia, aun así esta semana hemos capturado a 12 delincuentes que operan con arma blanca en el sector de El Calvario, el sector conocido como Los Meloneros, La Setenta y la Dupla”, indicó Carlos Barberena, jefe de la brigada de seguridad Los Dantos.

Los robos reportados se han dado en horas de la tarde, cuando al parecer la presencia policial comienza a ser menos notoria.

Según Barberena, los puntos más peligrosos en el Oriental son: El Calvario, El Novillo, Parada de la 113, sector del Cine México, Gancho de Caminos y la Dupla. Aquí operan muchos carteristas.

Esta brigada privada, conformada por 50 integrantes, tiene 13 años resguardando el mercado Oriental y es liderada por Carlos Barberena.

Los miembros de la brigada han sido capacitados por agentes de la Policía Nacional del Distrito I y IV de Managua, con quienes trabajan en conjunto resguardando a los compradores y comerciantes del mercado. El salario que reciben los integrantes de la brigada es de 300 córdobas al día, por las ayudas económicas voluntarias de los comerciantes y compradores.

Afectados no ponen denuncias

Se ha logrado la captura de los atracadores, quienes son trasladados al Distrito IV de Managua, pero muchas veces los afectados no interponen su denuncia, de manera que son puestos en libertad.

Mercado Oriental se extiende al barrio Los Ángeles

“Estamos claros de que no podemos terminar totalmente con los robos, pues el mercado es grande, pero hemos tenido un mejor control. La mayoría de robos se dan a las 5:00 de la tarde o después, cuando los clientes salen del mercado, incluso a los mismos comerciantes. Estos delitos son cometidos por los mismos delincuentes que caen una y otra vez, ya que ante la falta de denuncia quedan libres”, expresó Barberena.

Otro factor negativo para combatir este delito es que la mayoría de carteristas son menores de edad. “Porque nunca se termina con la delincuencia, aunque nosotros hagamos lo posible por capturarlos, los asaltantes son menores de edad y cuando el chavalo anda haciendo de las suyas en los sectores del mercado y en las calles no tienen madre, ni familia, pero cuando caen presos salen corriendo mostrando las partidas de nacimientos para que los saquen”, dijo el jefe de la brigada.

DOEP inicia patrullaje

Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, iniciaron esta semana un patrullaje a pie por todos los sectores del mercado Oriental, para que la población se sienta segura al visitar el centro de compras.

Por su parte, los comerciantes del sector del Gancho de Caminos manifestaron sentirse satisfechos con la presencia de los agentes. “Es normal que las personas que vienen al mercado sientan miedo e inseguridad por tantos robos que ha habido aquí, pero al llegar al mercado y que los clientes vean que hay presencia de la policía, eso les da tranquilidad, tal vez no en un cien por ciento, pero les permite cotizar los productos en un punto y otro punto de venta”, expresó la comerciante Norma Linda Vásquez.

Los agentes del orden, quienes prefirieron omitir sus nombres, aseguraron que están varios grupos presentes por todo el mercado. Solo en el sector del Gancho de Caminos se encuentran distribuidos 30 agentes que ingresan a las 6:00 a.m., se retiran a las 12 del mediodía, cuando son relevados por otro grupo que se mantienen hasta las 5:00 p.m.

Recomiendan medidas para evitar robos

Barberena, recomienda a la población tomar las medidas de seguridad necesarias al visitar cualquier mercado de Managua, estar alerta y dedicarse a realizar sus trámites sin distracción. “Los ciudadanos también deben de tomar sus medidas de seguridad, no portar objetos valiosos, ni celulares costosos, no sacarlo de sus bolso para conversar o chatear mientras camina por las calles del mercado, no usar prendas costosas, ni objetos que llamen la atención, los delincuentes conocen todo lo bueno y de marca y jamás actúan solos”, recomendó.