La revista Forbes, publicación estadounidense especializada en negocios y finanzas, posicionó a la ciudad colonial de León como uno de los diez destinos turísticos más “cool” para visitar en este 2018, junto a otras ciudades de países como Etiopía, Japón, Indonesia, Malasia y México.

El artículo fue elaborado por la periodista Ann Abel, colaboradora de Forbes y especialista en artículos sobre turismo y viajes, quien consultó a expertos de compañías de viajes de alto nivel de todo el mundo, preguntando por lugares “nuevos, seguros o recién descubiertos” y por los sitios “que transforman”.

Como criterio para la elaboración de la lista, los expertos “mantuvieron sus oídos en los intereses de sus clientes y sus ojos en las aventuras que ellos mismos tienen en todos los rincones del mundo”, refiere el artículo, publicado la semana pasada, en el que también se mencionan estas otras tres ciudades latinoamericanas: Puebla, en México, Arequipa, en Perú, y Medellín, en Colombia.

“A solo una hora del aeropuerto de Managua, la ciudad colonial de León tiene una posición ventajosa para absorber los recursos naturales del país. No tan dentro de la ruta turística como está Granada, León ofrece una experiencia de ciudad más auténtica”, indicó a la revista Forbes Tom Marchant, cofundador y propietario de la compañía de viajes Black Tomato.

Los atractivos de la ciudad

El artículo hace alusión al “encanto” de los atractivos turísticos de la ciudad de León, especialmente a sus estrechas calles coloniales, las cuales los expertos recomiendan recorrer a pie. En el recorrido, el artículo expone que se pueden visualizar sitios emblemáticos como las galerías de arte y museos.

Entre estos destaca la Casa de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián, que actualmente cuenta con cinco casas coloniales en las que se exhiben colecciones artísticas del Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, la modernidad latinoamericana, la antigüedad indígena y el arte contemporáneo. Cuatro de las casas de esta fundación se encuentran interconectadas y se ubican frente a la Iglesia San Francisco, en el corazón de la ciudad.

Adicionalmente, resalta la arquitectura colonial de la ciudad y la variada oferta de restaurantes. La revista considera que el hotel El Convento es el mejor de este destino turístico nicaragüense.

La oferta para amantes de la naturaleza no se deja de lado en el artículo. “Conduzca unos minutos fuera del centro de la ciudad a los picos volcánicos humeantes, donde puede probar un deporte emocionante, el volcano boarding, ¡uno de nuestros favoritos!”, apunta Tom Marchant, experto en viajes, sobre una de las actividades turísticas de aventura más populares que se realizan en León, específicamente en el Volcán Cerro Negro.

País destacado en listas de viajes

Este año Nicaragua ha resaltado en las listas de prestigiosas revistas especializadas e importantes medios de comunicación del mundo, que anualmente publican listados de países o ciudades atractivas como recomendaciones para que sus lectores visiten en el año que empieza.

El último en mencionar a Nicaragua como recomendación fue el diario británico The Telegraph, que a finales de enero publicó una lista de 10 razones por las que Nicaragua es el destino turístico ideal para la temporada de vacaciones. La publicación apareció un día después de que la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II, anunciara su futura boda y revelara que su compromiso ocurrió en Nicaragua.

Esa fue la segunda publicación del segmento de viajes del diario The Telegraph en la que se resalta a Nicaragua. A inicios de enero el país fue nombrado por este medio como uno de los 20 mejores destinos para visitar en 2018.

En enero también el diario estadounidense The New York Post destacó al país como la “nueva estrella” de Centroamérica, en un artículo en el que se presenta a Nicaragua como un destino turístico ideal por sus bellezas naturales, tradiciones y hospitalidad, y el diario británico The Guardian destacó a Nicaragua en su artículo “A dónde ir en 2018”, como uno de los “40 fabulosos destinos de todo el mundo” para visitar este año.