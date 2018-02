Anuncian festival cinematográfico que promueve el surf como estilo de vida

La Cinemateca Nacional anunció hoy la primera edición de un festival de cine que destacará el surf como deporte popular de las costas de Nicaragua y como un estilo de vida para quienes lo practican.

El denominado "San Juan del Sur Surf Film Festival", se llevará a cabo el próximo sábado en la bahía de San Juan del Sur, uno de los destinos turístico del país, ubicado al suroeste del territorio nicaragüense y dónde este deporte acuático es practicado por sus visitantes locales y extranjeros.

Así lo dijo en una conferencia de prensa la responsable de promoción audiovisual y cinematográfica de la Cinemateca, Christy Castro.

Además de promover el surf en las piezas audiovisuales que se presentarán en el evento, el empoderamiento femenino y el cuidado del medio ambiente serán otras de las temáticas que estarán presentes, por su cercano vínculo con este estilo de vida libre, según Castro.

Durante el evento, que comenzará desde las 10:00 hora local (16:00 GTM), los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de diversas proyecciones, exposiciones fotográficas, ponencias y un ambiente musical ameno, aseguró la funcionaria.

Las piezas centrales que se proyectarán en el festival serán la canadiense "Frío" (2016) de J.P. Veillet, la estadounidense "Under an Arctic Sky" (2017), de Chris Burkard y la australiana "The Church of the Open Sky" (2017), de Nathan Oldfield, todas ellas de entre 40 y 55 minutos de duración.

Es la primera vez que se realiza en Nicaragua un festival de este tipo. Esta primera edición será organizada por la Cinemateca Nacional.