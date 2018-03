Menos niños nicaragüenses viven en centros de protección

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan) realizan el Foro Centroamericano: "Derecho de la Niñez a crecer en una familia" en el cual promueven que la niñez y adolescencia crezca y se desarrolle lejos de orfanatos o centros de cuidado.

La Ministra del Mifan, Marcia Ramírez expresó "crecer sin un vínculo seguro, sin sentido de pertenecía, sin recuerdos de brazos protectores constituye un alto riesgo social que limita la posibilidad integral".

Asimismo presentó un recorrido de 10 años con el apoyo de Unicef, en el cual determinó que de los 3,600 niños y niñas internos que existían en 90 centros de protección, la mayoría por términos de pobreza, actualmente existen 20 centros con menos de 716 niños y niñas.

Los avances forman parte del trabajo en conjunto entre Unicef y el Mifan bajo el programa "Retorno Amoroso", el cual impulsa que los niños se inserten con sus familias hasta cuidarlos. Los esfuerzos se deben en gran medida a "la voluntad política del gobierno y el modelo de alianza, se juntaron esfuerzos, sumando aliados como Aldeas Infantiles SOS, e instituciones religiosas", enfatizó la ministra.

Marita Perceval, Directora Regional de Unicef destacó que "Encerrar a los niños no es el camino, ser pobres no es un delito, vivir con una discapacidades o VIH, no merece la indiferencia sino el cuidado, el ser olvidados no implica ser ignorado por el Estado ni la sociedad".

Igualmente la especialista de Unicef invitó a todas las organizaciones del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI) a ser partes activas y constructivas en pro del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

En el foro se está llevando a cabo en el Hotel Holiday Inn y están presentes especialistas centroamericanos en términos de seguridad y protección a niños y adolescentes quienes intercambiarán experiencias con especialistas de Nicaragua para continuar trabajando en pro de la niñez.