Congresista que impulsó la Nica Act, ahora está en contra del proyecto

Un congresista republicano que respaldó la Nica Act, un proyecto que impone una serie de regulaciones a los préstamos de Estados Unidos a Nicaragua, ahora está en contra de ese proyecto, informó hoy The Miami Herald.

Francis Rooney, el congresista republicano que respaldó el proyecto de su colega Ileana Ros-Lehtinen, en la actualidad estaría impulsando en los pasillos del congreso de Estados Unidos una campaña para rechazar la Nica Act.

The Miami Herald no logró contactar a Rooney, pero sí pudo obtener declaraciones de Ros-Lehtinen.

En octubre pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó la Nica Act y luego, en diciembre, el proyecto llegó al Senado.

Desde un comienzo, Rooney fue uno de los que firmó e impulsó el proyecto, pero ha cambiado de parecer.

Según The Miami Herald, Rooney, junto a un empresario de Nicaragua, está cabildeando en contra de la Nica Act.

Para Ros-Lehtinen, Rooney ha sido descortés al cabildear en contra de la Nica Act sin informarle.

“(Rooney) está activamente cabildeando en contra (de la Nica Act), ¿y además va al Senado y cabildea con senadores en contra de la ley que él respaldó? No sé que se trae Rooney, pero no lo aprecio, no es correcto", declaró Ros-Lehtinen a The Miami Herald.

"Rooney puede pasar todo el día cabildeando en el Senado, lo animo a que pierda su tiempo, porque creo que la libertad triunfará sobre estas tácticas", agregó Ros-Lehtinen.

El gobierno de Nicaragua ha rechazado la Nica Act, califcándola como irracional y ofensiva.

Para que la Nica Act sea una ley deberá ser discutida y aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado o la Cámara alta del Congreso de Estados Unidos.

Luego, tendría que ser discutida en el plenario del mismo y posteriormente enviada al presidente Donald Trump, quien decidiría si la aprueba o la veta, según ha explicado el exembajador de Nicaragua en Washington y excanciller, Francisco Aguirre Sacasa.

La Nica Act propone regular los préstamos de instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua a menos que se confirmen mejoras democráticas, según han dicho los legisladores estadounidenses.