Los asedios y las agresiones contra las personas representaron el 26.5% de los casos judicializados en la vía penal en Managua en 2017. Es decir que casi 3 de cada 10 causas fueron por estas razones.

El año pasado en los ocho juzgados locales penales de Managua fueron presentadas 3,564 acusaciones por agresiones contra las personas y 3,806 por asedio, según datos oficiales del Complejo Judicial de Managua.

Las agresiones contra las personas y el asedio son ilícitos menos graves que no constituyen un delito, sino una falta, es decir que no se sancionan con cárcel.

¿En qué consisten estas faltas?

Según el Código Penal de Nicaragua, las agresiones contra las personas consisten en “causar a otro lesión que no requiere de tratamiento médico ulterior a la primera asistencia facultativa”

También incurre en esta falta a quien “maltrate o golpee a otra persona, le arroje piedras u objetos semejantes, o de cualquier modo la agreda físicamente, no requiriendo tratamiento médico”. Incluso al que “suelte o azuce maliciosamente perro u otro animal contra una persona”.

En cuanto al asedio, el Código Penal hace una breve definición: “El que asedie a otra persona con impertinencia de hecho, de palabra o por escrito”.

El juez Edén Aguilar, a cargo de un Juzgado Especializado en Violencia de Género, añadió que el asedio puede interpretarse como una forma de acoso. “Es como que un día esté en el parqueo y alguien se aparezca y me diga que me veo bien y al siguiente día lo haga y después otra vez. O bien que alguien que conozco o no, me escriba mensajes constantemente sin ningún sentido”.

¿Son procesos largos?

Juri Sánchez es un abogado litigante que asiste casi todos los días a los juzgados de la capital. Afirmó que en más de una ocasión ha representado a una víctima o acusado por asedio.

A su criterio, llevar un proceso por asedio puede ser una pérdida de tiempo. “Tanto el asedio como las agresiones contra las personas pueden resolverse en la Policía Nacional con una mediación, sin tener que llegar a los juzgados”.

Sánchez explicó que un abogado puede cobrar de 500 a 1,000 córdobas por audiencia por representar a una persona por estas faltas. “Por eso recomiendo la mediación en la policía y no en los juzgados”.

En el caso de ambas faltas se realizan dos audiencias, una mixta conformada por preliminar e inicial, y el juicio.

Consideró que son pocos los casos de asedio que llegan hasta la etapa de juicio. Para que una persona pruebe que fue víctima de asedio también necesita de pruebas, en este caso pueden ser fotos o videos. De igual manera, testigos que señalen al acusado por asedio.

Cuando se llega a una mediación, los acusados por asedio deben comprometerse a no volver a perseguir a la otra persona. Lo mismo ocurre en la falta de agresiones contra las personas, según Sánchez.

Las cifras

El asedio y las agresiones contra las personas en la mayoría de los casos se clausuran de manera anticipada por la inasistencia de las víctimas, aseguraron tres jueces locales penales consultados por El Nuevo Diario.

“Los asedios generalmente lo que hacen es inflar las estadísticas porque en la mayoría de los casos las partes (acusador y acusado) no vienen cuando son citados a la audiencia”, explica la jueza Octavo Local Penal de Managua, Karen Chavarría.

Por su parte, el juez Séptimo Local Penal de la misma circunscripción, Donaldo Alfaro, señaló que la principal deficiencia en los escritos acusatorios por asedio y agresión contra las personas es que son redactados por oficiales de la Policía Nacional.

“Lamentablemente en la mayoría de los casos las faltas penales como son las agresiones y los asedios las víctimas son archivadas porque la Policía las manda mal redactados”, explica el judicial.

En términos similares se expresó el juez Primero Local Penal de la capital, Jean Carlos Medina, quien señaló que a diario ingresan de ocho a nueve expedientes por este tipo de faltas penales.

“Los asedios y las agresiones contra las personas en la mayoría de los casos se archivan porque no vienen las partes o terminan en mediación”, subrayó el judicial.

Las penas

El Artículo 523 del Código Penal sanciona con pena de 10 a 45 días multas o trabajo en beneficio de la comunidad de 15 a 45 jornadas de dos horas diarias, a quien incurre en la falta de agresiones contra las personas.

El juez Edén Aguilar afirmó que el asedio es castigado con pena de 10 a 15 días multa o trabajo en beneficio de la comunidad de 5 a 20 jornadas de dos horas diarias, según el Artículo 539 del Código Penal.

Explicó que lo más fuerte de esta falta son las sanciones, ya que un día multa equivale a un tercio de un día de salario del acusado.