Siete de cada diez estudiantes que ingresaron al Tecnológico Nacional (Inatec) en los últimos cinco años fueron mujeres, reveló Virgilio Vásquez, director de planificación de esa institución pública que oferta cursos de capacitación y educación técnica de forma gratuita.

El año pasado ingresaron al Inatec 448,519 estudiantes, indicó Vásquez, de los cuales se graduaron 364,139 a nivel nacional, es decir el 82% de los estudiantes. En 2016 ingresaron 428,062 y se graduó el 79%, en 2015 ingresaron 393,514 y el porcentaje de graduación fue de 77%, en 2014 entraron a los cursos y carreras técnicas 451,838, y se graduó el 76%, y en 2013 de los 339,000 que cursaron estudios terminaron graduados el 92%.

El directivo de Inatec, quien brindó los datos anteriores durante el foro “Avances y desafíos de la educación técnica y formación profesional en Nicaragua”, indicó que la mayoría de personas que cursaron estudios en Inatec en 2017 realizaron cursos y estrategias de capacitación (más de 400 mil), y la minoría estudiaron carreras de educación técnica (33 mil) y certificación de conocimientos empíricos (11 mil).

“Las capacitaciones son donde más demanda de formación tenemos, tanto de trabajadores que no están en el mercado laboral o de jóvenes que quieren aprender un oficio”, dijo Vásquez, añadiendo que han incrementado la cobertura de estos cursos debido a la inauguración de 134 escuelas municipales de oficios y una red de escuelas técnicas de campo.

El Inatec ofrece 280 cursos de capacitación, de los cuales 128 son en el sector industria y construcción, 100 en comercio y servicios y 52 en el sector agropecuario y forestal.

También tiene una oferta de 45 carreras técnicas: 19 en agroindustria y construcción, 18 enfocadas en comercio y servicios, y 8 en el sector agropecuario y forestal. Estas solamente se ofrecen en algunos de los 44 centros tecnológicos públicos a nivel nacional.

Carencia de docentes

El incremento anual de la matrícula en los diversos programas que oferta el Inatec cada año ha puesto de manifiesto la carencia de docentes técnicos capacitados en pedagogía, explicó Virgilio Vásquez.

“Si hoy se jubilaran los maestros que tenemos en Inatec, mañana no tendríamos recursos humanos inmediatos que contratar. Cada vez que ampliamos nuevos cursos, no encontramos (docentes)”, manifestó el director de planificación de Inatec, admitiendo que muchas veces “a un profesional técnico o universitario en el área lo contratamos para que vaya a dar clases, pero no tiene ni idea teóricamente de cómo se organiza un proceso de enseñanza aprendizaje”.

Vásquez explicó que hasta este año se realizará la primera graduación de docentes de educación técnica, quienes iniciaron el proceso formativo en 2016 cuando se inauguró el Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores, creado por el Inatec con ayuda del Ministerio de Educación (Mined).

El año pasado se capacitaron en 12 centros regionales y departamentales a 2,181 docentes, y este año se lanzarán estos cursos en modalidad virtual, destacó Vásquez.