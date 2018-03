El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó ayer su respaldo a las elecciones generales venezolanas, que se celebrarán el próximo 20 de mayo, en donde se elegirá al nuevo presidente y los cuerpos legislativos de 23 estados y de los 335 municipios venezolanos.

“Nosotros tenemos que respetar” el proceso electoral, señaló Ortega, durante la XV cumbre entre representantes de los 11 países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba), celebrada en el palacio de Miraflores, en Caracas.

Ortega calificó la actitud de los gobiernos que se oponen a las elecciones venezolanas como “irracional” e “irrespetuosa”, y aseguró que se trata de un “intento de descalificar, de deslegitimar al proceso revolucionario de Venezuela, que ha venido avanzando en medio de todas estas dificultades, en medio de todos estos desafíos”.

En su discurso, Ortega aseguró que “atacar, ir contra el Gobierno de Venezuela, ir contra el presidente de Venezuela, es ir contra el pueblo venezolano”. Además, destacó que “frente a la violencia, el llamado ha sido a la paz, el llamado ha sido a las elecciones”.

El presidente nicaragüense manifestó que los “atropellos” que han cometido hacia Venezuela los gobiernos estadounidense y latinoamericanos, son un intento de “provocar nuevamente la división hacia la desintegración de lo que hemos logrado construir”, refiriéndose al Alba y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

También expuso que “la revolución bolivariana no ha ido a subvertir el orden ni a conspirar contra ningún gobierno latinoamericano y caribeño ni contra el mismo gobierno norteamericano”, sino más bien ha promovido la integración de “los pueblos de nuestra América”.

En las elecciones del 20 de mayo no participará la principal coalición opositora de Venezuela, que considera esos comicios fraudulentos, al igual que buena parte de la comunidad internacional. “Ese es un problema de ellos”, señaló Ortega, sobre los partidos políticos que decidieron no participar. También dijo que “es un problema de los venezolanos” si están de acuerdo o no en el adelanto de las elecciones.

Cumbre de las Américas

Los países del Alba acordaron que ejercerán “medidas diplomáticas y políticas”, que no especificaron, para que Venezuela participe en la VII Cumbre de las Américas el próximo abril en Lima, del que se encuentra “desinvitado” según Perú, país anfitrión.

Perú informó en febrero, que la presencia de Maduro en la Cumbre “no será bienvenida”, una decisión apoyada por el Grupo de Lima, que engloba a varios de los países de la región. La decisión se tomó con base en la declaración de Quebec de 2001, que señala que “la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas”.

Los países integrantes del Alba son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Venezuela.