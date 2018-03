Suspende viajes Managua - Bluefields en terminal de El Mayoreo

Las dos unidades de buses que ofrecían el servicio de transporte de Managua a Bluefields, desde el mercado Mayoreo, suspendieron sus labores en vista de que la cooperativa Cootlántico criticó que no existe un permiso oficial del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Por tal motivo, los viajes de Managua a Bluefileds solo salen del mercado Iván Montenegro, mientras que desde la terminal Rigoberto Cabezas, en El Mayoreo, solo se ofrecen el recorrido a Nueva Guinea y El Rama.

Cootlántico denunció que los nuevos autobuses que viajaban desde Managua a ciudad de Bluefields afectaban sus recorridos.

Cootlántico ofrece los viajes a Nueva Guinea y El Rama, desde donde las personas toman otro bus hacia Bluefields, según se conoció hoy.

Los representantes de esta cooperativa tienen previsto reunirse mañana para analizar la situación.

Según ellos, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no ha autorizado la circulación de las nuevas unidades desde el mercado El Mayoreo.

Un inspector del MTI en la terminal Rigoberto Cabezas, quien decidió omitir su nombre, indicó que desde este punto no hay rutas con destino a Bluefields.

Añadió que las unidades que salen de El Mayoreo llegan hasta el Rama y Nueva Guinea.

“Hace días entraron a esta terminal unos buses nuevos con destino directo a Bluefields, que supuestamente tienen autorización, pero a mí como inspector no me han informado de esos permisos, por eso no pueden circular. La única terminal que tiene esa ruta es la que está en el mercado Ivan Montenegro”, indicó el inspector.