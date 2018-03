El nuevo servicio de transporte Managua- Bluefields ha sido suspendido después de que transportistas de Cootlántico, de la terminal Rigoberto Cabezas, ubicada en el mercado El Mayoreo, denunciaran que los nuevos autobuses están afectando sus recorridos.

El pasado 4 de marzo ingresaron cuatro nuevas unidades de transporte con destino Bluefields-Managua, dos destinadas a la terminal Rigoberto Cabezas y dos a la terminal Costa Atlántica.

En vista de la supuesta invasión de territorio, Cootlántico organizó el día de ayer una reunión, pues asegura que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no ha autorizado la circulación de las nuevas unidades; la reunión se postergó para hoy, viernes, en las oficinas del MTI, informó Edwin Beteta, asistente de la cooperativa.

Según el inspector del MTI de la terminal Rigoberto Cabezas, quien decidió omitir su nombre, en esta terminal no hay rutas con destino Managua-Bluefields y viceversa, las únicas unidades llegan hasta El Rama y Nueva Guinea. “Hace días entraron a esta terminal unos buses nuevos con destino directo a Bluefields, que supuestamente tienen autorización, pero a mí como inspector no me han informado de esos permisos, por eso no pueden circular. La única terminal que tiene esa ruta es la que está en el mercado Iván Montenegro”, señaló el inspector.

El conductor del autobús que cubre la ruta Managua-Nueva Guinea, Carlos Mayorga, reconoce que las nuevas unidades con ruta Managua-Bluefields son 4 que pertenecen al transporte Zeledón y que están operando con un permiso provisional, además agregó que los nuevos autobuses no afectan su recorrido.

“A nosotros no nos puede afectar en nada porque no vamos hasta Bluefields, llegamos hasta Nueva Guinea o El Rama, de ahí el pasajero debe tomar otro bus o irse en panga para llegar a Bluefields. Además, con ese nuevo servicio al usuario le sale mucho más favorable porque paga el viaje directo por carretera en C$280 y antes pagaba C$260 la panga y C$150 el pasaje del bus”, explicó Mayorga.

Autobuses cuentan con permiso provisional

Héctor Martínez, conductor de una de las unidades nuevas que pertenecen al transporte Zeledón y que cubre la ruta Managua-Bluefields en la terminal Costa Atlántica del mercado Iván Montenegro, asegura que las autoridades del MTI otorgaron 8 permisos provisionales a transportistas regionales y capitalinos para operar la ruta mientras se concluye la construcción de la carretera entre Bluefields y Nueva Guinea.

Sin embargo, desde el miércoles las 2 unidades que salían de la terminal Rigoberto Cabezas están suspendidas hasta nuevo aviso por parte del propietario de los nuevos autobuses, Eduardo Zeledón.

“Los buses que salían de El Mayoreo ya no están trabajando y el miércoles el bus que salía a las 9:00 de la noche de aquí, no salió por temor a ser detenido. Los transportistas de El Mayoreo son los que están en huelga, desconozco por qué se sienten afectados, ya que ellos son transportistas de El Rama, nada tienen que ver con Bluefields. Lo único que puede ser cierto es que a ellos se les haya bajado la demanda de usuarios por nuestro servicio directo, pero no significa que se van a poner a hacer huelga para que nos suspendan”, expresó Martínez.

El conductor aseguró que su hora de partida a Bluefields de la terminal Costa Atlántica es a las 2:00 p.m. y que no puede circular en las horas establecidas sin portar con el permiso provisional otorgado por el MTI a las unidades nuevas. “Todos los días, a la misma hora que entro y salgo para mi destino, tengo que andar el permiso del MTI, a menos que mi jefe me diga que no salga, no salgo, esperando que lleguen a un acuerdo por esta situación”, aclaró.