Comerciantes y compradores del mercado Oriental manifiestan sentirse desprotegidos tras la ausencia de la brigada de seguridad interna de Los Dantos, que se encargaba de recorrer todo el centro de compras para evitar actos delictivos.

Luego de que el dirigente de la brigada de Los Dantos, Carlos Barberena, y seis de sus compañeros fueran acusados por la muerte de Wilber Francisco Moreira el pasado 26 febrero, los comerciantes afirman que un grupo de delincuentes operan por las madrugadas para robar.

“Nos sentimos solos y desprotegidos porque Barberena nos apoyaba en todo momento, cualquier cosa que pasara en el mercado, él salía corriendo y te ayudaba. Todos los delincuentes están alegres, se están aprovechando de la situación. ¡Carlos y su gente hacen falta en este mercado!”, expresó la comerciante Mercedes Ondoy, quien tiene 30 años de trabajar en el Oriental y asegura que ha sido testigo de los cambios y avances que había tenido la seguridad en el mercado.

“Tengo más de 30 años de vender aquí y sé cómo era antes que iniciaran a formarse las brigadas, a las compradoras las revolcaban para robarles, a nosotros mismos como vendedores hasta cuchillos nos ponían, pero con las brigadas esas situaciones disminuyeron. Sería terrible volver a esos tiempos. Hija, si han estado robando todos estos días por las mañanas, cuando Barberena acostumbraba a entrar desde las 5:00 a.m.”, agregó Ondoy.

Amenazados

Por su parte, el comerciante Jorge Zelaya acostumbraba llegar de madrugada a su negocio ubicado en el sector de La Dupla, coincide en que los delincuentes han dominado algunos sectores nuevamente.

“Los ladrones pasan en la mañana con los cuchillos en la mano, sin importales que los veamos. El mensaje que yo percibo es que nos están amenazando. Tengo entendido que los otros grupos de seguridad se van a quedar a cargo de estos sectores, pero aún no realizan rondas, por eso estoy viniendo a las 7:00 a.m., porque si vengo más temprano, sé que me pueden arruinar la vida”, comentó Zelaya.

Para Carlos Antonio Córdoba, comerciante del sector Los Chocoyos, los miembros de la brigada de Los Dantos impedían robos y por eso se solidariza con la causa.

“Como ciudadano, yo sé que la PN solo está haciendo su trabajo, y no es que nos alegremos de la muerte de este hombre porque todos somos seres humanos, cometemos errores, pero no se debe delinquir. Hay que tomar en cuenta a cuántas mujeres golpeó, arrastró para robarles. Nosotros lo veíamos correr después que les arrebataba las bolsas a los compradores”, dijo Córdoba.

Córdoba también ha sido testigo de robos registrados en la madrugada en el centro de compras. Asegura que los últimos días se han dado con mayor frecuencia porque los delincuentes manejan que durante horas de la madrugada hay sectores que están desprotegidos. Las otras brigadas de seguridad del mercado ingresan a las 7:00 a.m.

Policías patrullan

Sin embargo, Rodolfo Nicaragua, gerente administrativo del mercado Oriental, señala que hasta el momento no ha recibido información alguna de delitos que se hayan cometidos a lo interno del centro de compras.

“Al contrario, como estamos en el período de Semana Santa, hemos aumentado las cantidad de patrullaje con agentes de la Ajax Delgado. Nos estamos poniendo más fuertes porque con la situación de Carlos hemos hecho un reforzamiento para evitar incidentes, ya que quedamos débiles”, apuntó Nicaragua.

El gerente detalló que alrededor de 50 policías en grupos de 10 y 15 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la PN, andan patrullando el mercado, fuera de los ocho grupos de seguridad privada.

Don Juan Tercero hace sus compras semanales en el Oriental y aprovechó para destacar el trabajo de los oficiales de la PN, pero también percibe la falta que hace la brigada de Los Dantos. “La delincuencia existe en todos lados, más en los mercados, por eso uno debe andar con precaución, pero la brigada era de mucha ayuda para todos los que visitamos con frecuencia el mercado, aun con la Policía no se siente lo mismo, porque el grupo de Barberena se había ganado la confianza de casi todos los ciudadanos”, expresó el comprador.