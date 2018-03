Accidente de bus deja 20 lesionados

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de ayer, viernes, en sector conocido como el empalme La Patriota, en el municipio de Matiguás, y en que resultaron 20 personad lesionadas.

El accidente que se produjo a eso de la una de la madrugada, fue provocado supuestamente por una motocicleta que dejó sin visibilidad al conductor del bus, Yurden Chow, quien al momento del accidente se dirigía de Managua a Puerto Cabezas. El bus se precipitó a un abismo de unos 10 metros de profundidad

“Yo venía manejando cuando de pronto la moto me puso las luces altas o luces les, lo que me sacó de la carretera y me fui al abismo, donde quedé prensado,” dijo el conductor.

Por su parte, Maudiel Martínez Sánchez, quien se dirigía al municipio de Rosita, dijo que no cree que la moto haya sido la que provocó el accidente, sino que el conductor se durmió y por eso se salió de la carretera. El suegro de Maudiel Martínez, José Méndez, resultó con un brazo fracturado

Al lugar se presentaron bomberos y la Cruz Roja, quienes trasladaron a los heridos al centro de salud del municipio de Matiguás, donde fueron atendidos de emergencia.

La policía se hizo presente al lugar para realizar las investigaciones respectivas y determinar la responsabilidad del conductor en el accidente.