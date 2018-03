Acusado de asesinar a niña pide garantías para entregarse

Rommel José Jiménez, el principal sospechoso de violar, asesinar y tirar a un pozo el cuerpo de la niña de 12 años, Yesbeling María Espinoza, en Pueblo Nuevo, Estelí, aseguró ayer a través de un video publicado en las redes sociales que se entregará a la Policía Nacional porque, según él, es inocente.

En un video de un minuto y 44 segundos publicado por la radio local ABC Stereo Estelí, el presunto asesino, que está circulado por la Policía, detalla sus peticiones: “Pido ante todo (que) no se me golpee ni me obliguen a decir mentiras y que se llegue al fondo de este caso para que se castigue al culpable. Me voy a entregar porque soy inocente. Pude irme fuera del país, pero no lo hice porque no soy culpable”, dice Jiménez con voz pausada y mirada hacia el suelo.

El cuerpo de la niña Yesbeling Espinoza fue encontrado el pasado 20 de febrero en un pozo de Pueblo Nuevo, pero el crimen se cometió el 24 de noviembre del año pasado. El 26 de febrero la Policía logró capturar a Yorbin José Calderón Jiménez, de 22 años, a quien señaló como coautor del crimen y está siendo procesado por asesinato agravado.

Este admitió su participación, pero señaló a su pariente, Rommel José Jiménez, de 27 años, como el autor directo del asesinato.

Según la confesión del detenido, Rommel José Jiménez llamó a la niña cuando se encontraba en un paraje deshabitado de la comunidad Los Llanos Uno (a 18 kilómetros al suroeste de Pueblo Nuevo) y le dijo a otra niña que la acompañaba que se fuera.

Cuando quedó solo con la niña, a eso de la 6:30 p.m. del 24 de noviembre del año pasado, la llevó hacia el lugar donde se encuentra el pozo en construcción. Ahí, según la confesión de Calderón, abusó de ella y después le pegó varios machetazos. Después para ocultar el crimen tiraron el cuerpo al pozo y dejaron caer una piedra de 90 libras para que no saliera a flote.

Pide juicio justo

Pero Rommel José Jiménez, en el video publicado ayer insiste en su inocencia. La Fiscalía ya presentó una acusación en su contra por asesinato agravado en conexión con femicidio. “Soy ser humano, tengo madre, esposa, hijos, sobrinos y tíos. No me gustaría que un día les pasara algo, por eso pido que se me respete mis derechos como ser humano, que se realice un juicio justo y que se aclare esta situación”, alega.