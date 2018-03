Ejército de Nicaragua y DEA analizan estrategia de lucha contra el narcotráfico

El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, se reunió con el Director Regional de la Administración de Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos, Matthew Donahuec, quien cumple una visita oficial para analizar la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

En una nota de prensa divulgada hoy, el Ejército de Nicaragua indicó que en la ruenión también participaron el Jefe del Estado Mayor General, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, además de miembros del equipo de trabajo Donahuec.

"Durante la visita se abordaron temas de interés común, referidos: Al análisis de las amenazas y desafíos emergentes, enfrentamiento al narcotráfico, crimen organizado, delitos conexos, los niveles de seguridad de Nicaragua y los resultados de la estrategia de Estado “Muro de Contención”, señaló el Ejército de Nicaragua.

En la cita de alto nivel también estuvieron el Jefe y segundo Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, general de brigada Leonel José Gutiérrez López, y el coronel Néstor Rodolfo Martínez; el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, precisó el Ejército de Nicaragua.

En tanto, por la DEA participaron el Director Regional Adjunto, Michael Sanders y los agentes especiales James Rodríguez y Aramis Quiñonez; además del Agregado de Defensa Adjunto en la Embajada de los Estados Unidos de América, mayor Colin Layne, y el Jefe de Operaciones del Grupo Militar, mayor Michaell Ball.

Los decomisos

Entre septiembre de 2016 y agosto del año pasado, el Ejército de Nicaragua incautó 2,558 kilogramos de drogas, la mayor parte cocaína.





En un acto oficial de aniversario, Avilés indicó que en ese período también detuvieron a 56 personas vinculadas al narcotráfico.

En esa ocasión, Avilés aseguró que en Nicaragua no operan carteles del narcotráfico.

"En Nicaragua no tenemos carteles (del narcotráfico), no somos país bodega de drogas y no tenemos maras que con su violencia criminal afecta a naciones hermanas", señaló Avilés durante el acto de celebración del 38 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua.

Nicaragua, como el resto de Centroamérica, es parte de la ruta que tiene la droga producida en Sudamérica y consumida en Estados Unidos.

En octubre pasado, la DEA informó que el consumo de cocaína proveniente de Colombia aumentó "significativamente" en los últimos años en Estados Unidos.

En uin informe anual, la DEA agregó que las muertes por sobredosis de heroína en Estados Unidos aumentaron 328 % entre 2010 y 2015, hasta alcanzar un récord de 12,989 fallecimientos ese último año.