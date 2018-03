Nicaragua lamenta la muerte del "extraordinario científico" Stephen Hawking

El Gobierno de Nicaragua lamentó hoy la muerte del físico británico Stephen Hawking, fallecido en Cambridge (Reino Unido) a los 76 años, a quien catalogó como "un extraordinario científico".

"Lamentamos la partida de Stephen Hawking, extraordinario científico que falleció esta madrugada en Inglaterra, su país de origen, a la edad de 76 años, después de una vida ejemplar en el sentido de haber seguido trabajando hasta el último momento de su vida", dijo la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Murillo calificó a Hawking como un "ejemplo de ser humano y ejemplo de intelectual, de científico", que pese a su enfermedad "no dejó de trabajar, no dejó de producir, no dejó de amar la vida".

"Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años", continuó.

La dignataria subrayó que el físico británico, con "su coraje y persistencia, junto con su brillantez y humor, inspiraron a personas en todo el mundo".

"Un hombre como Stephen Hawking se extraña, un hombre extraordinario, gran científico, gran talento y gran ser humano. Calidad humana extraordinaria", resaltó.

El científico pasará a la historia, entre otros méritos, como contribuyente de la teoría del "big bang", término con el que se refirió al origen del espacio y el tiempo, pero también fue un estudioso de los agujeros negros que, según expuso, no son completamente negros, ya que emiten radiación.

Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido.