Padre de Francisco pide apoyo a la Policía

David Jirón, padre del niño Francisco Gadiel, desaparecido hace once meses, entregó en el edificio Faustino Ruiz de la Policía Nacional, una carta dirigida al comisionado general Francisco Díaz, subdirector de esa entidad.

En el documento entregado Jirón explicó que el hecho ocurrió el pasado 20 de abril de 2017, cuando el niño fue extraído de su vivienda situada en la comunidad San Martín, Yaoya, Siuna, en el Triángulo Minero.

“Han transcurrido 11 meses sin saber de él, no perdemos la esperanza que sea encontrado y que regrese a su hogar, porque no hay palabras para describir el sufrimiento por el que estamos pasando”, expresó el papá de Francisco.

Agregó que confían en la capacidad de repuesta de la Policía, que quedó evidenciado con el caso del niño Arístides Osejo Baca, de apenas 3 años, secuestrado el pasado 9 de marzo en Chinandega, quien fue recuperado horas después.

“Al ver al niño (Arístides) regresar a los brazos de sus padres, nosotros imaginamos e ilusionamos que algún día podremos abrazar a mi hijo Francisco”, mencionó Jirón.

También aprovechó para solicitarle al comisionado general Díaz que oriente a la delegación departamental de la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú y a todas las delegaciones del país, a que se active la búsqueda que permita recuperar a Francisco.

“Mi esposa y mi familia hemos pasado once meses en peregrinación, moviéndonos en todo el país para verificar casos de niños que aparecen en comunidades o comarcas adoptados. Para esto hemos tenido que vender nuestras pocas pertenencias y hasta las tierras heredadas, pero ya no contamos con recursos, por lo que acudimos a usted para tener la certeza que no se olvidarán de nuestro hijo”, suplicó Jirón.

Este padre de familia está a la espera que ocurra un milagro y aparezca su hijo. Él señala a alguien de confianza, que sabía de la entrada y salida de los niños, porque ni los vecinos se enteraron de algo.

“En este caso hay absoluto silencio porque nadie vio nada. Esta carta me la recibió y esperamos que nos den repuesta. La Policía ha aclarado la desaparición de ocho personas y espero que al mío me lo encuentren”, indicó Jirón.

El papá aseguró que están promoviendo una campaña: “Encontremos a Francisco”, la que también se ejecutará a través de las redes sociales y esperan la cooperación de la población en general.