Orlando Tercero estaba obsesionado con Haley Anderson, según conocidos

Orlando Tercero nunca logró superar una obsesión con Haley Anderson, dicen conocidos de la joven encontrada muerta la semana pasada, citados por medios de Estados Unidos.

Tercero, capturado el martes en León, Nicaragua, es el principal sospechoso de matar a Anderson, el pasado 8 de marzo, en Nueva York.

Aunque aún se desconoce cómo ocurrió el crimen, las amigas de la víctima declararon a medios estadounidenses que Tercero estaba obsesionado con Anderson desde hace un tiempo.

Aunque se frecuentaban y estudiaron juntos, nunca salieron.

Mishela Topalli, de 21 años, compañera de cuarto de Anderson y amiga íntima, dijo el lunes a la revista Time: "Sabíamos que él estaba algo obsesionado con ella. Incluso sus amigos lo dirían".

“Se engancharon en el pasado, pero para ella era bastante platónico y no quería tener nada en serio ", dijo Topalli.

"Eso fue hace un tiempo, pero nunca superó su obsesión por ella", agregó.

El hallazgo

Haley Anderson, quien estudiaba enfermería en la universidad Binghamton, fue encontrada muerta en el departamento de Tercero en la comunidad Oak Street de Nueva York.

En Facebook, muchos amigos de Haley publicaron mensajes, recordándola como una joven feliz y que llevaba luz a cualquier habitación en la que entrara. Su trágica muerte ha conmocionado a muchos en el campus universitario de Nueva York.

The New York Post reportó que las autoridades encontraron el cuerpo tras haber rastreado a Haley usando una aplicación.

La captura

La policía estadounidense dijo que Tercero, nacido en la Florida, viajó a Nicaragua antes que encontraran el cuerpo de Anderson.

La captura del joven de 22 años de edad ocurrió mientras recibía atención por lesiones autoinfligidas en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra), ubicado en la ciudad de León, reveló ayer la Policía Nacional.

Según las autoridades, Tercero tendría que ser extraditado a Estados Unidos.

El funeral

Una petición en el sitio GoFundMe, recaudó unos US$9,000 para el funeral de Anderson.

"Como muchos de ustedes saben o han escuchado en las noticias, el pasado viernes 9 de marzo, perdimos a una de las personas más increíbles que muchos de nosotros hemos tenido el placer de conocer", escribió un amigo en la página.

"Cualquiera que conociera a Haley Anderson sabía cómo su energía iluminaba todas las habitaciones en las que entraba, tanto si se trataba de nuestras vidas como sus amigas o de la vida de sus pacientes cuando se ofreció voluntariamente como estudiante de enfermería. La risa de Haley era contagiosa y su espíritu de niña conmovió a todas las personas a su alrededor", agregó.

El texto continua: "Con tan solo 22 años, la vida de Haley fue trágicamente tomada. Debido a la naturaleza inesperada de estos eventos, la familia de Haley no está preparada financieramente para los costos de un funeral. De igual manera que no hay palabras para describir a la persona magnífica que perdimos, no hay forma de describir cómo se siente su familia. Dejó atrás una madre, un padre, una hermana menor y una comunidad que todavía está luchando para lidiar con su pérdida. Si en su corazón nace ayudar a su familia en este momento de gran tristeza, cualquier donación será muy apreciada e irá directamente a cubrir el costo de los gastos de su funeral”.

La declaración en la página demuestra cuántas personas se vieron afectadas por la muerte de Anderson.

"No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer ahora para mejorar esta situación o que sea más fácil de soportar, pero todo lo que podemos hacer es amar y recordar a Haley por la persona genuina e increíble que era", dice.

Algunos amigos recordaron a Anderson como una "chica positiva con un futuro tan brillante"

Un hombre que conocía a Anderson escribió: "Tuve el placer de trabajar con Haley Anderson durante un año más o menos y ella era una chica muy positiva con un futuro tan brillante. La persona que hizo esto merece ser atrapada y encarcelada de por vida, si no peor. Estoy tan cansado de que nos quiten gente joven, especialmente estas personas increíbles que alegraron no solo a las personas que tocaron sino también al mundo en el que vivían. Más allá del chipotle, la conocí a través de Snapchat y tengo que decir que me reí bastante a menudo pasando por su historia. Descansa ahora, Haley, trajiste la luz a todas las personas que tuvieron el placer de conocerte y que son amadas, son mejores por haberte conocido. Mis condolencias a sus amigos y familiares. Q.E.P.D".