Marcia Ramírez Mercado, titular del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, asegura que en el proceso de consulta que se ha iniciado en la Asamblea Nacional no se abordará ningún aspecto relacionado con el uso de las redes sociales en el país, tal como se ha señalado durante esta semana.

Hay mucha discusión en este momento, a nivel público, por la consulta que ha empezado el Gobierno sobre el uso de las redes sociales. Explíquenos de qué se trata este debate que promueve el Gobierno, ¿cuáles son los objetivos?

En primer lugar quisiera aclarar que lo que se está debatiendo y consultando no es el uso de las redes sociales, sino todo el marco jurídico relativo a la familia, a la niñez y a la adolescencia. Esto está motivado porque todo lo que es social tiene que adecuarse a los tiempos que se viven, lo que da marco a las políticas sociales en este país justamente son esas leyes que componen el Código de la Familia, el Código de la Niñez, y todas las leyes de familia y de protección a la niñez.

Los tiempos cambian, hay situaciones nuevas que las familias están viviendo, hay situaciones que tienen que ver con la migración, tienen que ver con la incorporación cada vez mayor de las mujeres a labores productivas, y entonces la idea es una consulta de nación, donde todos los sectores religiosos, sociales organizados, organismos de cooperación solidarios, todas las familias, las comunidades puedan opinar sobre la vigencia de ese marco jurídico e identificar en esa consulta las cosas que hay que cambiar completamente, las cosas que habrían de modificarse y aquellos grandes desafíos que podemos estar enfrentando, y a partir de esa consulta en la que se van a estar sistematizando los aportes, vamos a estar elaborando un plan de trabajo para ir avanzando en la atención a esos desafíos que genera la consulta.

Quiero dejar claro que no tiene que ver nada con las redes sociales, es una consulta amplia, en ningún momento se ha planteado que estemos revisando, ni limitando ningún tipo de comunicación necesaria en este contexto que vivimos ni mucho menos, es una consulta muy amplia en función de avanzar en los derechos de la niñez, la adolescencia y en la seguridad y atención a las familias que es el corazón del Plan Nacional de Desarrollo Humano.

¿Qué preocupa de las redes sociales con relación a la familia?

El enfoque es que la familia tiene que estar fortalecida, el primer lugar de protección de la niñez, la juventud y la adolescencia es la familia.

Es la familia la que tiene que saber qué amigos tiene el niño, la niña o el adolescente, en qué cosas anda, qué le interesa y lo que nosotros estamos promoviendo en nuestra campaña, que ya tiene tiempo de venirse impulsando y que promovemos en escuela de valores, en orientación a la familia desde las escuelas, es la comunicación amplia y abierta a lo interno de la familia, la única manera de proteger a nuestra niñez y juventud en este contexto donde le puede llegar información que a lo mejor no es la más constructiva, es que lo pueda abordar con los adultos que están a cargo de su protección y que en la medida en que lo aborde se le pueda orientar, se le pueda dar el marco de valores que traemos de nuestra cultura y estar vigilantes y atentos a orientar a nuestra niñez y la juventud.

No se trata de limitar la información, eso es imposible, se trata de que la familia se fortalezca y que la familia sea la que oriente para el mejor desarrollo de los niños.

¿Qué riesgos existen de que algunas medidas sobre las redes sociales afecten la libertad de expresión de la población en general?

Eso está planteado claramente, en ningún momento la consulta trata de limitar los espacios de comunicación. Lo que está planteando es la promoción y actualizar las leyes, pero en toda la propuesta presentada ante la Asamblea, en ningún momento se habla de limitar a nadie, y de eso fue muy claro el presidente de la Asamblea. Lo ratifico y lo reitero, no se está hablando de eso, está muy clara la propuesta, que es revisar en consulta amplia, actualizar e identificar desafíos y en conjunto hacer un plan de trabajo que va a permitir con un marco jurídico revisado políticas sociales más acordes a los nuevos tiempos.

En la actualidad, ¿cómo procede el Ministerio de la Familia cuando se registran casos de acoso en las redes sociales que denigran la integridad de niños, niñas y adolescentes?

En primer lugar, como Gobierno hemos venido trabajando un sistema de alerta temprana, en conjunto con el Ministerio de Educación que ha instalado las consejerías de las comunidades educativas en donde van incluidos los vigilantes, personal administrativo, la familia, la comunidad y el cuerpo docente. Ahí es donde estamos nosotros identificando de manera temprana todas las situaciones que pueden vulnerar, afectar el desarrollo sicosocial de esos niños, tiene que ver con acoso de cualquier tipo, puede ser violencia, puede ser bullying, que se puede dar en la escuela, se puede estar dando en la familia.

¿Cómo se puede fomentar un manejo responsable de las redes sociales, para que haya una autorregulación de los usuarios?

Con procesos educativos y de orientación, con sensibilización porque a final de cuenta todos formamos parte de una familia. Pienso que la autorregulación tiene que partir de la conciencia de que yo soy responsable del mensaje que puedo emitir y pienso que eso a final de cuentas se me puede revertir en mis hijos, en mis nietos, en mis familiares.

Si cada familia asume con responsabilidad, que lo que tratamos es de conservarnos, de que las influencias ajenas a nuestra cultura que no sean constructivas, nos pueden hacer daño, tenemos que cerrar (filas) y hacer un frente común, es por eso que en la consulta estamos hablando con iglesias, con todas las personas que tienen que ver con la transmisión de esos valores, esos mensajes que pueden servir de herramienta a la familia en la crianza, en el cuido, en la protección, en la formación de los hijos en un contexto que tiene sus dificultades por todas las influencias que los niños reciben.

No era lo mismo eso a lo mejor en el momento en que esas leyes se hicieron, no habían tantos aspectos que podían influenciar en la misma televisión, pero qué es lo que queda, a los niños no los vamos a poner en una burbuja porque eso sería irreal, la única herramienta que le queda a la familia, insisto, es estar comunicándose con el niño y acuerparlo.

Ahí es donde está el énfasis de esta consulta, es salir fortalecido como Estado, como sociedad en su conjunto para dar respuestas más eficaces, más a tiempo a todas las cosas que pueden ir surgiendo producto de las cosas de estos nuevos tiempos.

Hace dos años en Chinandega, hubo denuncias de varias adolescentes cuyas fotos íntimas fueron divulgadas. ¿Qué procedimientos se implementarían para que las instituciones trabajen de manera coordinada, en estos casos?

Nosotros tenemos un equipo especializado que se desplaza por todo el país. Cuando se identifica una situación, puede ser que ocurra como esa que platicas, o puede ser un abuso físico, entonces nos lo pueden derivar a las consejerías de la comunidad educativa porque la niña lo compartió con la maestra o las mismas familias acuden porque en las comunidades se va propagando que el Mifan tiene un equipo que llega. Entonces nosotros damos lo que se denomina acompañamiento sicosocial, es una atención personalizada, donde ocurrió el asunto, eso trastoca la dinámica de la familia, afecta a la niña pero también a los hermanitos, a la mamá, al papá, puede incidir a lo mejor en las relaciones familiares, puede ser que se empiecen a culpabilizar, puede ser que a la niña la marquen en la comunidad y empiecen a burlarse, entonces lo que se hace es acudir de inmediato para implementar un plan de acompañamiento personalizado.

Lo que nosotros hacemos es formar a nuestros equipos, tienen asesoría especializada y atendemos según la situación que se presente. Se presentan también casos a veces en los que las niñas o niños se autoagreden y eso también lo atendemos, es todo lo que esté alterando su desarrollo sano, su tránsito por el proceso educativo hacia la edad adulta que pueda estarnos llamando la atención y pueda estar afectando, están los equipos, o llegan a nuestras consejerías, la familia y en los casos más especializados nos movemos no importa donde sea.

¿Cómo pretende el Gobierno controlar el ciberacoso, el ciberbulliyng y la difusión de noticias falsas en las redes sociales?

Fortaleciendo a la familia, esa es la única herramienta efectiva que tenemos porque vos fortalecés el núcleo de protección básico del niño, le das herramientas de comunicación, tenemos toda una escuela de valores en los que se abordan aspectos desde cuando el niño es chiquito, todas las formas de criar, las formas de ponerles límites sin violencia, cómo dialogar con su niño, cómo crear esa comunicación desde que está en la cuna y no quererla improvisar cuando llegó a la adolescencia en la edad en la que de por sí se va a encerrar buscando su propio camino, entonces todo eso se va construyendo, tenemos varios años de estar trabajando en el amor para los más chiquitos, en las cartillas de valores, en las escuelas de valores, el arma poderosa que tenemos es una familia fortalecida, una familia comunicándose, una familia en armonía, unida y en relaciones de respeto, en ese marco es que nosotros podemos actuar.

La Corte Suprema manifestó su interés de actuar jurídicamente sobre casos de ciberbullying y ciberacoso. A su criterio, ¿qué normas jurídicas deberían ser actualizadas?

El criterio del debate que inició en la Asamblea Nacional y del planteamiento que se ha hecho públicamente y del espíritu de ese debate no busca ser un enfoque punitivo, sino ser un enfoque sicosocial, es un enfoque de diálogo, es un enfoque de fortalecimiento, de promoción, mi criterio es que es eso lo que debe fortalecerse, ese debate para la promoción y para las herramientas de la familia en la comunicación más que los aspectos que podrían considerarse del tipo punitivo, en todos los temas de familia eso ha sido una constante en este Gobierno, es un enfoque de promoción, positivo, vamos fortaleciendo, promoviendo, es avanzar, entendernos, dialogar, ese es el enfoque.

Si el Internet es un campo amplio de expresión y comunicación de la población, ¿qué implica intervenir judicialmente en su funcionamiento?

Pienso que por su amplitud y porque llega a toda la población hay que convertirlo en un aliado en términos educativos, términos de valores, justamente esa es de las cosas que podrían surgir de este plan de trabajo, mensajes positivos, mensajes educativos, mensajes que lleguen al joven, a la niña que puede tener acceso, no tiene límites la creatividad para fortalecer a los niños, a las niñas para que se sepan proteger, para que mejoren su autoestima, para que se sepan relacionar mejor, tenemos que desarrollar toda la creatividad para más bien convertirlo en un aliado en procesos educativos.