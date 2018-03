Quince nicas reportados como desaparecidos por la Interpol

David Jirón, de 35 años, tuvo que mudarse junto a su familia a la comunidad de Coperna, en Siuna, Caribe Norte, con el objetivo de estar más cerca de la delegación policial y enterarse de cualquier pista sobre el paradero de su hijo, Francisco Gadiel Jirón Laguna, quien desapareció hace once meses de la casa donde vivían.

Antes del 20 de abril de 2017, cuando Francisco, de 18 meses de edad, fue raptado, Jirón se dedicaba a sembrar frijoles, maíz y yuca en su finca ubicada en San Martín de Yaoya, a 20 kilómetros de donde habita ahora.

Pero desde esa fecha no ha vuelto a trabajar en el campo, porque se ha dedicado por completo a buscar a su hijo. Ha viajado a otros lugares como Mulukukú, Prinzapolka, Río Blanco, Jinotega y hasta a ciudades del Pacífico, como Diriomo y Catarina, en la búsqueda de información sobre el niño y solicitando ayuda para encontrarlo.

“Yo he corrido 11 meses ya, no he trabajado un solo día, hemos estado vendiendo las cosas que teníamos en la finca, algunas vacas, y la población nos ha ayudado a nosotros”, expresó Jirón a El Nuevo Diario.

Tanto Jirón como su esposa, Ana Laguna Cano, y sus tres hijos, de 13, 12 y 10 años, se aferran a la esperanza de recuperar pronto a Francisco.

Padre de Francisco pide apoyo a la Policía

“Si apoyáramos la hipótesis que al niño lo asesinaron, nos deprimiríamos mucho más. No descartamos que pudo haber sucedido lo peor, pero nosotros creemos que el niño está adoptado (por otra familia)”, indicó el hombre, quien agregó que, ante lo inusual del caso en la zona, piensan que el pequeño pudo haber sido raptado para darlo en adopción.

Francisco Gadiel Jirón Laguna, hoy de dos años y cinco meses, es uno de los 15 nicaragüenses que están reportados como desaparecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-Interpol).

La organización especifica algunas marcas y características de Francisco. Altura: 0.5 metros, peso: 9 kilogramos, color del cabello: negro, color de los ojos: negro. También menciona sus características y marcas distintivas: “Ojos rasgados, labios finos, posee un lunar color café oscuro en la parte baja de la espalda que llega al glúteo. Tiene una seña de quemadura curada en el pie izquierdo”

El miércoles pasado, Jirón viajó a las oficinas del Complejo Policial Faustino Ruiz, en Managua, para solicitar a la jefatura de la Policía Nacional que se reactive una búsqueda exhaustiva del menor, y asegura que continuará sin descanso con la campaña “Encontremos a Francisco” hasta volver a tener a su hijo en casa.

En la lista de desaparecidos

La Policía Nacional remite a la Interpol las solicitudes de búsqueda, captura y localización de personas, “para proceso penal o desaparecidas, y en caso de sustracción de menores”, con todos los datos disponibles, precisa el sitio web de la institución internacional.

Dichas solicitudes son atendidas por las estructuras policiales y otras instituciones nacionales y por los países miembros de Interpol.

Diez nicaragüenses fueron reportados como desaparecidos en el país entre 2007 y 2017, y hasta el momento no han sido encontrados por las autoridades, según la página oficial de la Interpol.

Otros cinco desaparecieron en países latinoamericanos en ese período. El caso más reciente es el de Francisco Jirón Laguna, y es uno de los cuatro menores de edad que figuran entre la lista de nicaragüenses desaparecidos.

De los 15 nicaragüenses que fueron colocados en la lista, ocho son mujeres y siete varones.

Padres de niño desaparecido en Siuna ofrecen recompensa por información del menor

Luis Carlos Arellano, originario de Rivas, es el nicaragüense que lleva más tiempo desaparecido, indica el registro de la Interpol. Arellano fue visto por última vez en Hidalgo, México, el 6 de mayo de 2007, cuando tenía 19 años.

En Costa Rica también desaparecieron dos mujeres nicas. Yuri González tenía 24 años cuando desapareció en 2010 y Mélida Ríos tenía 14 años cuando su mamá, Rosa Urbina López, empezó a buscarla en la provincia de Cartago, en ese mismo país.

Reportan pocos secuestros

En 2016, las autoridades policiales solo reportaron cuatro denuncias de secuestro a nivel nacional e indicaron que los cuatro fueron resueltas, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico, disponible en su plataforma web de la institución.

Entre abril de 2016 y marzo de este año, se han notificado nueve secuestros de menores en el país, entre los que se cuentan el caso de Francisco Jirón Laguna, único que no ha sido resuelto por los agentes policiales hasta el momento.

Francisco Bautista Lara, comisionado en retiro, considera que actualmente los casos de raptos y secuestros extorsivos son poco comunes en el país, afortunadamente, según declaraciones brindadas anteriormente a El Nuevo Diario.

“No son hechos para alarmarse de manera extraordinaria, es decir, simplemente hay que ser precavidos y responsables, pero no crear una paranoia”, afirmó Bautista Lara en esa ocasión.

Nicas, entre los más buscados por las autoridades

27 nicaragüenses figuran entre la lista de personas requeridas por las autoridades del país. La mayoría de estos están relacionados a crímenes, como homicidio, femicidio, violación y robo agravado.

Henry Francisco Castro Rivas, de 40 años, está en esa lista al ser acusado de femicidio. Según las investigaciones policiales, Castro asesinó a su expareja Norma Chavarría el 6 de diciembre de 2015.

Policía investiga rapto de un niño en Siuna

Aunque la mujer ya lo había denunciado en dos ocasiones por amenaza y agresión, el hombre llegó una mañana al lugar donde trabajaba y la acuchilló. Sin embargo, el acusado se encuentra prófugo actualmente.

La Interpol aún lo ubica bajo una etiqueta de “Noticia roja. Requerido por las autoridades de Nicaragua”.