A Leslie Vivas siempre le ha gustado contagiar su positivismo a los demás. Sin embargo, hace nueve años en medio de la búsqueda de emprender en el campo digital se dio cuenta que quería compartir sus pensamientos de automotivación con los demás y plasmarlos por escrito.

Con el libro “Trasciende”, Vivas plantea de manera personal que aunque usualmente se ha enseñado a “suprimir o superar” los miedos, prepararse para enfocarlos de manera positiva puede lograr grandes efectos en la vida de una persona.

Luego de vencer sus propios miedos y lograr la materialización de uno de los elementos que contenía la plataforma web “Supérate y triunfa”, de su autoría, Vivas pretende calar especialmente en el público joven para que “logre la excelencia”, postula la obra.

“La enseñanza sobre el miedo hará que tu voluntad aflore y te decidas a realizar todo lo que has soñado, aunque tengas miedo siempre tendrás éxito; siempre y cuando te decidas iniciar, avanzar, seguir sin importar lo que venga hasta completar tu jornada y triunfar…”, exhorta el libro del arquitecto.

Las primeras ediciones de “Trasciende” fueron hechas en la imprenta familiar del escritor. La obra también está disponible en una versión digital en Amazon.

Originario de Granada, Vivas contó en esta entrevista a El Nuevo Diario la historia de un joven apasionado por el dibujo, el diseño, la escritura y el positivismo que quiere motivar a los demás a través de sus libros con consejos prácticos para todos.

¿Cuándo descubrió que quería dedicarse a la arquitectura y a la motivación personal?

Desde muy pequeño tuve la destreza del dibujo, tuve el deseo de estudiar arquitectura, pero por situaciones adversas tuve que abandonar la carrera por un tiempo y me dediqué a tomar cursos en línea sobre diseño, marketing digital y superación personal, como en el 2009 más o menos.

En ese momento me desarrollé y tomé cursos relacionados con la arquitectura y el diseño gráfico, como AutoCad, Photoshop y otros, pero también empecé a producir videos tutoriales y a venderlos. Entonces, con el dinero obtenido empiezo a comprar más libros sobre ese campo y además sobre motivación personal.

Siempre he tenido ese interés por motivar a la gente, eso nadie me lo dijo, pero en el camino que uno transita mira y aprende de las deficiencias en uno y en las personas. Me considero positivo, demasiado positivo.

¿Cómo fue que nació el interés por el tema de la superación?

Para ese entonces, tuve una primera idea y nació una página llamada “Supérate y triunfa” (descontinuada en la web). Quise hacer un curso de superación y mi primera intención fue crear un audio-libro en 2010. Sigo esa línea, descubro que existe la “procrastinación” y me doy cuenta que tengo que decidir hacer algo, aunque en ese entonces no lo lancé.

Sin embargo, continué vendiendo los videos sobre arquitectura hasta que conseguí para continuar la carrera. Fue entonces que empiezo a sentir la realización, que es una base del libro.

El Internet es una herramienta potencial, pero es de doble filo, dependiendo de cómo lo usemos. Sin embargo, quise orientarla a eso.

¿Por qué decidió escribir sobre el miedo?

En “Supérate y triunfa” tenía varios temas y el miedo es uno de ellos. Pero me di cuenta que era un tema demasiado extenso para un audio-libro y empecé a escribir sobre el miedo. Así que desarrollé el índice y los capítulos, complementando con mi propia experiencia.

El libro trata sobre la definición del miedo, que en sí es una emoción positiva que viene desde la prehistoria y nos ayuda a nosotros los humanos. ¿Por qué decimos nosotros que queremos superarlo si es algo que necesitamos para nuestra supervivencia?

En el trayecto, descubro también que los sinónimos del miedo, como la preocupación, pueden ser positivos cuando nos incitan a realizar algo, pero nos pueden dañar si se inclina a lo negativo y se convierte en fobia.

El miedo es un estado mental en el que nosotros podemos decidir si huimos o lo enfrentamos. Hay varios ejemplos que explico en el libro. Muchas de las historias las he escuchado, experimentado o creado.

El libro plantea que el miedo es un aliado, ¿a qué se refiere esto?

El temor sencillo es normal y necesario. Como cuando viene un auto hacia nosotros, esa descarga (de sustancias) que hay en el cuerpo nos ayuda a evitar que nos choquen. Luego está el terror, que es negativo porque puede paralizarnos. Pero también está el sentimiento de valentía (cuando tenemos miedo), pero enfrentamos la situación en cuestión.

Tenemos a favor las energías que nos proveen el entusiasmo, que es el primer inyector de energía positiva. Y el segundo es el miedo, que provoca la adrenalina, que no es mala, pero lo que hay que hacer es enfocarla.

¿A qué público está apostando con “Trasciende”?

Mi primer objetivo son los jóvenes, en especial los que tienen falta de motivación, objetivos, metas y deseos. Vengo del colegio Salesiano y me llama mucho la atención el método preventivo de Don Bosco, quien decía: “De la sana educación de los jóvenes depende la felicidad de las naciones”.

Si pudiera resumir el contenido del libro en una sola frase, ¿cuál sería?

Decisión. El miedo es la motivación positiva y en nosotros está decidir si huir o enfrentarlo. Y en nosotros está también la determinación y el coraje necesarios para hacerlo.

¿Le ayudó su experiencia personal a crear los consejos que están en el texto?

En parte sí. Por ejemplo, antes tenía temor de hablar en público pero me di cuenta que era por falta de preparación y es uno de los ítems que se aborda en el texto. Con el caminar de la escritura del libro me di cuenta que no es solo tener un objetivo, sino que hay que decidirse a hacerlo. Que eso es lo opuesto a la procrastinación, decidirse a actuar para vencerla.

¿Cómo planea continuar fusionando la arquitectura con la escritura?

Hasta el momento escribir es un hobbie, quiero hacerlo una pasión, y va a ser así porque ya después de esto viene el desarrollo del curso “Supérate y triunfa” en libros. Tengo el arte del dibujo y me gusta. Sin embargo, me gusta escribir y una de las metas es ahorrar lo necesario y tomar un doctorado para poder escribir sobre arquitectura.

¿Qué planes tiene ahora para la continuación de los libros sobre superación?

Por ahora quiero continuar creando activos que me ayuden a materializar esas ideas de los demás ítems de la serie, entre los cuales se cuentan la perseverancia, persistencia, la determinación y uno en especial que se llama “El mejor”, donde quiero ayudar a los demás a ser los mejores pero también a mantenerse como los mejores con base en tres personajes de la Biblia.

Pero a mí me gusta la idea del enfoque de la motivación y persuasión de los jóvenes.