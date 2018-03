“Nosotros compramos lomos de atún a Nicaragua”

El atún que Ecuador compra en Centroamérica lo procesa en la ciudad de Manta y los vende a la Unión Europea. “Obviamente, esto es materia prima nicaragüense, pero para demostrar que procedemos legalmente conforme a la UE tenemos que firmar estos acuerdos de Cooperación Administrativa en Materia de Origen, dice Humberto Jiménez Torres, viceministro de Negociaciones, Integración y Defensa Comercial de Ecuador.

En una entrevista con El Nuevo Diario, explica que en Ecuador, como en Nicaragua, la iniciativa privada juega un rol crucial en la creación de nuevos productos de exportación, por lo que recomienda al Estado otorgar incentivos a estos bienes.

Jiménez vino a Managua esta semana para firmar el acuerdo de Cooperación Administrativa en Materia de Origen y dictar la conferencia “La oferta exportable y de inversión en el Ecuador”, en una sesión de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Nicaragüense Ecuatoriana, creada el año pasado.

Antes de ser viceministro, fue el representante permanente adjunto de la misión de Ecuador en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra, entre 2010 y 2015, y en Bruselas ejerció como ministro en la Misión Permanente de Ecuador ante la Unión Europea, de 2003 a 2016.

¿Cuáles son los principales productos transados entre Nicaragua y Ecuador?

La mayoría de exportaciones de Ecuador a Nicaragua son ventas de petróleo. En 2016, las exportaciones de petróleo de Ecuador a Nicaragua fueron US$51.3 millones. Hay un importante rango, de US$21.3 millones, que son productos distintos al petróleo, entonces eso ya significa que hay posibilidades importantes para diversificar el comercio. Nuestras compras de productos nicaragüenses fueron de US$7.3 millones derivadas de productos como cigarros y otros relacionados con el tabaco, crustáceos, ron y aguardiente de caña, a propósito Nicaragua es el productor del ron más fino del mundo, variedades de madera y subproductos.

¿Ha crecido el comercio entre Ecuador y Centroamérica?

Ecuador exportó en 2015 US$74.2 millones. Las importaciones desde Nicaragua son US$3.4 millones. Para 2016 es igual situación, US$75.2 millones. Las compras desde Nicaragua son US$7.3 millones. Nuestros intercambios comerciales con Centroamérica tienden al crecimiento, desde 2007 a 2017, tanto en exportaciones como en importaciones. En ese periodo, el promedio de las exportaciones no petroleras de Ecuador al Mercado Común Centroamericano (MCCA) Guatemala, Honduras, El Salvador, Honduras y Costa Rica, fue de US$87 millones. En 2007 se exportaban US$49 millones, mientras que en 2017 fueron 110 millones. Las importaciones provenientes de MCCA totalizaron US$28 millones (hace diez años) y en 2017 US$101 millones y ha habido mejores años (2013 y 2014).

¿A qué se debe el crecimiento?

Los empresarios tienden ver a más mercados, están presentes en el mercado estadounidense, tienen el acuerdo con la Unión Europea (UE), pero también ellos mismos buscan otras oportunidades, tienden a fijarse en nuestros socios naturales, los países de la región, ya sea por la geografía, costos de transporte, diversidad de productos. No es una cuestión meramente de bonanza.

¿Qué otros productos tienen potencial para generar comercio?

Desde hace algunos años nosotros estamos promoviendo en Nicaragua y otros países centroamericanos productos de la línea blanca, como estufas de gas, refrigeradores, también en otros países vendemos medicamentos, atunes y productos del mar enlatados.

¿Cuál es la percepción de la economía nicaragüense en Ecuador?

Somos economías complementarias en las que ustedes y nosotros podemos ganar, con estos acuerdos.

¿Cuál es la naturaleza del acuerdo comercial entre Nicaragua y Ecuador?

El acuerdo está vigente desde fines del año pasado, es un Acuerdo de Alcance Parcial, quiere decir que es un acuerdo suscrito al amparo de la Cláusula de Habilitación del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), esta cláusula permite que los países en desarrollo puedan suscribir acuerdos limitados parciales como este a diferencia de los acuerdos de libre comercio que involucra a todo el universo de productos. Este acuerdo se enfoca a las prioridades que los países identifican. En el tiempo pueden ampliarse o diversificarse los productos. Al amparo de este acuerdo si bien es limitado, abarca alrededor de 90 subpartidas, esas gozan de preferencias de 100%, es decir, no pagan aranceles y son libres de restricciones no arancelarias.

¿La carne está incluida dentro del acuerdo?

La carne no está incorporada aún en el acuerdo. Si lo que tenemos genera comercio, esto sin duda alguna va a mover a que los gobiernos negociemos la ampliación del mismo.

¿Los Acuerdos Parciales los han planteado con otros países de Centroamérica?

Yo mismo inicié los primeros trabajos con estos acuerdos en 2007, hicimos unas dos visitas a los países centroamericanos para promoverlo, el año pasado ya entraron en vigor los hechos con Nicaragua y El Salvador. En el año 2015 entró en vigor el acuerdo con Guatemala, estamos concluyendo este año con Honduras, están bien avanzadas las negociaciones, con lo cual tendríamos un conjunto de acuerdos en vigor con los países centroamericanos. Con Costa Rica todavía no.

¿Cuál es el rol de las cámaras en estos acuerdos?

Las cámaras surgen como una iniciativa tendiente a generar el aprovechamiento de estos acuerdos, por estos acuerdos se eliminan los aranceles, por ejemplo la importación de ron nicaragüense al Ecuador estará libre de pago de aranceles, y de otras restricciones arancelarias, eso es lo que genera el acuerdo. Y las cámaras surgen también para difundir las oportunidades, para que los importadores e importadores conozcan de primera mano esta información y puedan aprovechar el hecho de que no tengan que pagar aranceles.

¿Cuáles son sus expectativas sobre la cámara de comercio, Industria y Turismo Nicaragüense Ecuatoriana?

Estas cámaras tienden a adquirir un gran dinamismo, no solo porque se presentan nuevas oportunidades, sino que al mismo tiempo de las oportunidades que brinda el acuerdo, las cámaras tienden a descubrir vías distintas para el fortalecimiento de los intercambios económicos en general.

¿Qué ve Ecuador en Nicaragua y en Centroamérica para establecer estos acuerdos?

Somos economías complementarias. Nosotros producimos productos distintos a los de acá. Somos economías de similar tamaño, somos países que podemos competir libremente entre nosotros, porque nuestro tamaño económico es relativamente semejante, la cercanía geográfica es un factor que nos ha movido a generar esta red de acuerdos.

¿Qué otras relaciones podrían establecer Nicaragua y Ecuador?

En el área político diplomática hemos tenido durante el último decenio una relación muy intensa, muy directa, el paso siguiente es este: darle significado concreto a nuestra relación de intercambio comercial y simultáneamente relaciones recíprocas.

¿Qué efecto tienen estos acuerdos sobre la inversión?

Además de generar oportunidades de vendernos mutuamente más, genera incentivos ahora que los empresarios piensen en otro escenario, el de la inversión privada. Aún no tengo conocimiento de inversiones nicaragüenses en Ecuador, pero tenemos experiencias con Guatemala, que el acuerdo entró en vigor hace más de dos años. Entre estos dos países ya hay inversiones, varias inversiones guatemaltecas ya invierten en Ecuador, por ejemplo, hay un agua mineral de mucho prestigio, esa planta de agua fue adquirida por un grupo guatemalteco.

¿Esperan que crezca el comercio entre Nicaragua y Ecuador?

Más que en número, nuestra intención es diversificar nuestros intercambios. Hasta hace pocos años nuestras ventas a Nicaragua eran petróleo crudo, nuestro propósito es que nosotros podamos comprar sus productos y nosotros poder vender productos distintos a los del petróleo.

¿Qué contiene el acuerdo de Cooperación Administrativa en Materia de Origen, que vino a firmar?

Nicaragua y Ecuador cada cual tiene acuerdos comerciales en vigor con la UE. Ese acuerdo que tenemos con la UE permite que acumulemos origen, ¿qué quiere decir? Si yo utilizo determinada materia prima nicaragüense yo puedo reportarla como materia prima ecuatoriana, bajo la figura de cúmulo regional, eso está pasando ya con el atún. Nosotros compramos lomos de atún a Nicaragua y otros países centroamericanos, esos los compramos y los procesamos en la ciudad de Manta (Ecuador), los procesamos y los vendemos a la UE como procesados de atún. Obviamente esto es materia prima nicaragüense, pero para demostrar que procedemos legalmente conforme a la UE tenemos que firmar estos acuerdos de Cooperación Administrativa en Materia de Origen. Este acuerdo lo firmaremos con el Ministerio de Fomento (Industria y Comercio).

¿Puede considerarse esto como un impulso a la integración?

Exactamente. Esto estimula la integración, lo que se denomina cadenas de valor. Venimos a Centroamérica a firmar estos acuerdos. Mañana (hoy) estaremos en San Salvador y ahí vamos a firmar un convenio de Cooperación Administrativa con dicho país. Firmaremos también con Honduras, El Salvador y Costa Rica, nos queda pendiente el acuerdo de Guatemala. El acuerdo con la UE es la base para el cúmulo de origen.

¿Qué deben hacer las economías pequeñas para no quedar fuera del proceso de integración mundial?

Una vía es precisamente el comercio, diversificar y agregar valor e incorporarnos en las cadenas de valor mundiales, ofertando productos distintos a los commodities. No podemos quedarnos exclusivamente como proveedores.

¿Cuál es el grado de innovación y contenido tecnológico de la canasta exportadora ecuatoriana?

Las ventas de medicina, productos de línea blanca, son productos que tienen un contenido tecnológico importante. Siendo complementarias nuestras economías, seguro se van a desarrollar a mayores escalas y a mayores manufacturas.

¿Cuáles son sus recomendaciones para aumentar la innovación de los productos de la canasta exportadora?

En esto la iniciativa privada es la que nos induce otras corrientes y nuevos grupos de producción, nuevos grupos de exportación. Es importante la gestión del Estado en cuanto a la determinación de incentivos y le corresponde a la iniciativa privada aprovechar eventualmente esos incentivos y las nuevas oportunidades.

¿Qué ha hecho Ecuador para diversificar las exportaciones?

Por años, el petróleo continúa siendo nuestro principal producto, pero desde hace algunos años el país ha venido otorgando incentivos tributarios, nuestro sistema de promoción de exportaciones ha tendido a dar mayor atención a esos nuevos productos que incorpora mayor valor agregado. Justamente hace un mes publicamos desde el Ministerio de Comercio Exterior el Catálogo de Productos Certificados de Ecuador (Ecuador Certificado), con eso pretendemos coadyuvar a la diversificación de la oferta exportable.

En este catálogo aglomeramos todos los productos que tienen certificaciones orgánicas internacionales y luego las certificaciones distintas a las orgánicas, como “Comercio Justo”. Son productos con valor agregado y con todas estas certificaciones. Por ejemplo, no solo se trata de vender banano, es puré de banano y, si además es orgánico y es comercio justo, tiene otro precio en los mercados de destino, que son mercados no tradicionales.

En nuestras investigaciones observamos que cada año aumentaban las empresas con certificaciones, de este punto surgió la idea del catálogo.

¿Cuál es la experiencia de Ecuador con el turismo y qué le recomienda a Nicaragua?

Hemos iniciado bajo la administración del presidente Lenín Moreno un proceso intenso para promover el turismo, se realizan esfuerzos para atraer turistas no solamente a Galápagos sino a Ecuador como tal e identificar a Galápagos como otro destino turístico del Ecuador, sin embargo, esto requiere más tiempo que el ámbito comercial, significa identificar objetivos turísticos distintos al de los otros países de la región.