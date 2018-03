ND Medios presenta Expo Celebraciones 2018

El grupo editorial ND Medios presentó Expo Celebraciones 2018, la cual se realizará el 26, 27 y 28 de julio en el centro de convenciones Olof Palme, con la finalidad de concentrar en un solo evento a todas las industrias que ofrecen productos y servicios para festejar.

Sirama Juárez, gerente comercial de ND Medios, señaló que por primera vez en Nicaragua se llevará a cabo la Expo Celebraciones, cuyo evento tendrá la capacidad para recibir a más de 15,000 personas. “La Expo Celebraciones forma parte de las 5 ferias que estaremos presentando en el año como Grupo Editorial ND Medios y es la más grande del país. Queremos presentar un espacio exclusivo con lo mejor de la industria de celebraciones en el país. Industrias como alimentación, postres, dulces, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, banca privada para financiamiento y crédito personal, entretenimiento, músicos, floristería, alquiler, imprenta, regalos, artesanos, joyería, autos, moda y belleza, urbanizadoras, entre otros”, afirmó la gerente comercial.

Juárez argumentó que en el evento podrán encontrar toda una gama de ofertas para celebrar de todo, desde cumpleaños, baby shower, bautizos, comuniones, bodas, graduaciones, quince años, despedidas, aniversarios, entre otros.

Durante estos meses, se presentará una campaña, cuyo valor asciende a los 2 millones de dólares para difundir el evento en todos los canales posibles con el fin de que la invitación llegue a nivel nacional “Tenemos una campaña 360 para promocionar la feria, la cual incluye spots en televisión y cines, una revista celebraciones, radios, anuncios publicitarios en nuestros medios impresos (El Nuevo Diario, Metro y Q’hubo); post en redes sociales, activaciones BTL, reportajes, infografías, campaña digital, mupis móviles, traseras de buses y vallas”.

La Expo Celebraciones estima presentar a más de 90 stands. Las marcas participantes contarán con un grupo de arquitectos y diseñadores para asesoría en colorimetría y estilos.

Al respecto, Karla Cuadra, gerente general del centro de convenciones Olof Palme, comentó: “No trabajaremos con perfilería sino con espacios abiertos para hacer del stand una forma creativa. Ofreceremos paquetes a través de media kit, el cual evidencia los tipos de tarifas, ya que los precios varían según la industria”.

El centro de convenciones Olof Palme renovó su imagen recientemente, luciendo con más confort. Sus salas están equipadas con sistema fotovoltaico, energía solar, muy climatizadas por la alta capacidad en aires acondicionados, con amplio parqueo seguro para más de 800 vehículos, en una zona muy privilegiada, según Cuadra.

Previo al evento, se estará llevando a cabo una serie de actividades en el centro de convenciones Olof Palme, las cuales se darán a conocer en redes sociales y medios de comunicación de ND Medios, tales como: conferencias por reconocidos organizadores de eventos en Latinoamérica, pasarelas para novias, moda infantil, degustaciones y noche de cóctel.

Lisseth Baltodano, asesora de relaciones de publicaciones de CEM Comunicaciones, fue una de las asistentes, ella expresó: “Como siempre ND Medios en constante innovación para brindar un mejor servicio a sus clientes, en este caso, el evento es muy interesante porque se podrán proyectar las marcas y llegar al público meta, porque podrás estar en contacto con los clientes e incrementarán las ventas. Me gusta la organización que proyectan porque hace constar que la inversión valdrá la pena, realmente felicito a ND Medios por siempre esforzarse e innovar”.

Igualmente, Jezira Carera, ejecutiva de ventas del Hotel Intercontinental Metrocentro, comentó que la fortaleza que tiene Expo Celebraciones es la facilidad de ofrecer el espacio, de encontrar de todo en un solo punto, “para nosotros es una gran plataforma e incluso crear alianzas con otras empresas para ofrecer un mejor servicio”.

Para mayor información puede contactar al email: asistenciaventas@elnuevodiario.com.ni o bien llamar al teléfono 2249-0499 ext 270.