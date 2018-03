Embajada EE. UU.: Acciones contra PDVSA se aplican a Albanisa

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) confirmó ayer que las sanciones impuestas a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) para entidades y personas estadounidenses también se aplican a Albanisa, para todas las transacciones que representen deudas con plazos mayores a 90 días, incluyendo transacciones con la moneda digital Petro.

Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) es una empresa privada mixta propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA (51%) y su par nicaragüense Petronic (49%).

“Las acciones contra PDVSA probablemente tengan la mayor relevancia aquí en Nicaragua, porque las sanciones se aplican a Albanisa”, afirmó este jueves William Muntean, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, tras participar en una videoconferencia con representantes de la OFAC, en la que también estuvieron directivos de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió en agosto pasado una orden ejecutiva que impone sanciones financieras a Venezuela, que por primera vez afectan también a la petrolera estatal, PDVSA.

En concreto, la orden impone trabas para impedir que ciudadanos o empresas estadounidenses compren bonos y obligaciones de deuda que emitan el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la petrolera estatal venezolana.

Pero el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Managua aclaró ayer que “la OFAC prohibió a los ciudadanos estadounidenses negociar lo relativo a nuevas deudas y participación accionaria con el Gobierno de Venezuela si es mayor a 30 días, o de PDVSA y sus subsidiarias si es mayor a 90 días”.

César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, resaltó que las sanciones abarcan dos tipos de limitaciones

“En primer lugar, no se puede transar deuda mayor a 30 días si es con el Gobierno y mayor a 90 días si es con alguna entidad (como Albanisa) y en segundo lugar es si hay transacciones en dólar. En Nicaragua las transacciones son en dólares, pero por ley cuando yo voy al ‘spot market’ y tengo que pagar en 45 días máximo, por lo tanto no se incurre en deuda y se cumple el prerrequisito de que no es deuda mayor a 90 días”, explicó.

Desde el año pasado, representantes del sector energético que venden energía a Albanisa, pidieron aclaraciones específicas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este jueves tuvieron una respuesta oficial donde se les aclara acerca del plazo.

Cámara reacciona

César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), destacó que las empresas del sector que cuentan con capital norteamericano, que venden o compran energía a Albanisa de Nicaragua, están cumpliendo con las leyes estadounidenses y locales.

“Estados Unidos no quiere afectar al mercado eléctrico nicaragüense, no es su intención, tampoco quiere afectar a la gente y nos lo han dejado claro. Quiere que aquellos ciudadanos que tenemos inversiones norteamericanas en Nicaragua cumplamos con la ley”, indicó Zamora.

Sobre los montos mínimos de transacción, el representante de la embajada, William Muntean, refirió que no hay un monto mínimo o máximo sujeto a estas sanciones, pero “todas las personas y entidades de Estados Unidos deben examinar muy de cerca cualquier transacción con Albanisa y sus subsidiarias para garantizar el cumplimiento de las sanciones”.

Sanciones

Al ser consultado sobre una posible sanción al vicepresidente de Albanisa, Francisco López, similar a la impuesta a Roberto Rivas en diciembre del año pasado bajo la Ley Global Magnistky, el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, William Muntean, dijo:

“Los oficiales de la OFAC nos han informado que ellos no están especulando sobre cualquier acto en el futuro, sobre Global Magnistky y otras sanciones a Venezuela u otras cositas, pero ellos están investigando, estudiando otras posibilidades. El anuncio de diciembre no va a ser el único, pero no hay más información sobre próximos pasos”.