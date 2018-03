Unicef propone elaborar ley para combatir ciberdelitos

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Nicaragua, Iván Yerovi, dijo estar de acuerdo con el establecimiento de un marco legal que penalice los ciberdelitos contra la niñez y adolescencia en Nicaragua.

“Planteamos hoy (ayer) la necesidad de revisar lo existente y si la legislación no contempla ese delito, (que) se empiece a trabajar en un marco normativo legal para atacar ese problema”, dijo Yerovi, quien ayer se reunió con diputados de la Asamblea Nacional para ser consultado sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico de la niñez, adolescencia, juventud y familia de Nicaragua.

“Se ha tergiversado un poco el tema de los delitos en línea. Nuestra recomendación es revisar la legislación existente y saber si es necesario establecer un nuevo marco legislativo para castigar este delito, no hablamos de censura, ni de mordaza. Es fundamental revisar la legislación y si es necesario crear una nueva ley en la que puedan trabajar el tema de los delitos en líneas”, agregó.

“En su momento mencioné a 40 países en el mundo que han trabajado esto. Colombia y Perú en nuestra región ya han trabajado estos temas. Esperamos que la Asamblea Nacional lidere este proceso y que se pueda establecer un marco legal para precisamente tocar el tema de los ciberdelitos“, reiteró.

El proceso de consulta realizado por legisladores para “Unicef es una gran oportunidad que esperamos se traduzca en esas reformas al marco legal, que amerita la niñez y la adolescencia, es importante que tengamos la oportunidad de plantear ciertos temas.

Como Unicef hemos preparado un documento de análisis con recomendaciones. El Código de la Niñez necesita ser revisado mirando hacia el futuro”, sostuvo.

Comentó que para evitar especulaciones al respecto es preciso que se trabaje el tema “transparentemente”. Que “se hagan las cosas y se hable con nombre y apellido de lo que se estaría trabajando, no estamos hablando de una ley mordaza, no estamos hablando de que se censure, estamos hablando de que frente a un posible delito exista un marco legal que permita a las autoridades actuar. Si no hay un marco legal difícilmente se podrá perseguir ese tipo de delitos, es por eso que la niñez, adolescentes y juventud están mucho más expuestos a estos problemas, que se presentan con el acceso al Internet”.

“Unicef dice que el acceso a las redes sociales, al Internet, es supremamente importante y positivo, pero tiene riesgos y esos riesgos son los que tenemos que trabajar estableciendo ese marco legal” para combatir el “ciberacoso, pornografía infantil, el ciberbullying, compartir imágenes de niños y niñas desnudos, es todo un conjunto de delitos que tienen que ser considerados en un marco legal para precisamente tipificar esos delitos y que puedan las autoridades, policías, fiscalías, los jueces, saber cómo actuar”, recalcó.