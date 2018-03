“Siempre me decía que iba a pagar”

La deuda que Óscar Moisés Ruiz García —acusado de ser el autor intelectual del asesinato atroz de dos mujeres en la comunidad Buena Vista de Jalapa— tenía con Efraín Cárdenas Flores, esposo y suegro de las víctimas, era de C$100,000 y data desde 2012.

La deuda se acumuló durante tres años, entre 2012 y 2014. “Pero ahora si viniera un abogado de Moisés y me dijera: mostrame los documentos que él te firmó por los préstamos, no tengo nada porque ese fue su propósito de quemar (la casa), para desaparecer todo. Ahora solo Dios y yo sabemos que él me debía”, dijo Cárdenas.

Agregó que la única testigo que tenía de esos préstamos que entregó a su vecino era su ahora difunta esposa.

Dijo que le apoyaba porque decía que iba a trabajar a Costa Rica o a El Salvador, y que al regreso le pagaría, lo cual nunca ocurrió. “Incluso lo apoyé para que sacara una cosecha de café y que con eso se regresaría a El Salvador a ganar para pagarme”, dijo.

El crimen ocurrió el pasado lunes. Un día antes, Óscar Moisés Ruiz García contrató al sicario Deymar Vallecillo Alegría, quien ejecutó a Jamileth Ávila Sánchez, de 39 años, esposa de Cárdenas Flores, y Zeydi del Carmen Zamora, de 17 años, y luego quemó la vivienda. Ambas murieron por lesiones provocadas por los disparos y por quemaduras de tercer grado.

“Él venía a mi casa y me decía: ¡Púchica! Nunca le pude pagar”, comentó. A veces lo encontraba en el camino, y dice que hasta le agradecía la paciencia porque le mantenía la deuda.