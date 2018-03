Mujer envenenada en Chinandega sale del hospital y está con su familia

Zoyla Vargas Castillo, la mujer envenenada en Chinandega por su expareja, ha sido dada de alta hoy del Hospital España y está de regreso con sus familiares.

A Vargas la trasladaron del hospital a su casa en una ambulancia. Sus familiares la recibieron con alegría, nostalgia y abrazos.

La mujer estuvo casi dos semanas internada, incluidos varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de que su expareja, Douglas Villanueva, le introdujera veneno en su vagina, según la acusación de la Fiscalía.

Por este delito está arrestado Villanueva, quien estará ante el juez el próximo 5 de abril, en Managua.

Cuando se refirió por primera vez al caso, Vargas dijo que tras ser envenenada sentía que se quemaba por dentro.

“Sentía que me quemaba por dentro. Me estaba cociendo todita. Entré al hospital y pedí a Dios por mi vida y Él me la ha devuelto”, expresó Vargas a medios oficiales.

Hoy, la vecindad en el Reparto Roberto González recibió a Vargas con regocijo, mientras las autoridades -entre ellas la alcaldesa, Aura Lila Padilla, y el secretario de gobierno, José Manuel Espinoza-, la acompañaron hasta su vivienda.

“Hemos entregado materiales de construcción para mejorar las condiciones de vida de Zoyla, que ha sido un ejemplo de ganas de vivir”, dijo Padilla al salir de la vivienda.

Las autoridades de salud indicaron que la paciente continuará siendo asistida en interconsultas un tiempo no precisado.

“Durante su estadía en el (Hospital) España hubo internistas, toxicólogos, psiquiatras y ginecólogos revisando su caso”, dijo una delegada del Sistema Integral de Atención Local de la Salud (Silais) de Chinandega.

​Los hechos