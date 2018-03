Los socios de las cooperativas que prestan el servicio de transporte intermunicipal preparan una serie de medidas para suplir el incremento de viajeros que se espera sea mayor a partir de hoy por la tarde y el día de mañana.

Además: Solo 50% de buses interurbanos operarán Jueves y Viernes Santo

Adelantar las frecuencias de salida entre las unidades, pero sobre todo disponer de una mayor cantidad de buses son parte de las estrategias que estarán implementándose en las terminales que cubren las rutas hacia el norte, centro, sur y occidente del país. Denis Castro, vicepresidente de la Cooperativa de Transporte del Norte (Cotran) que cubre rutas hacia ciudades como Matagalpa, Jinotega, Somoto y Estelí destacó que a lo largo de esta semana los viajeros que visiten la terminal “Rigoberto Cabezas”, del mercado Mayoreo tendrán garantizada su movilidad a lo largo de la semana. “En estos primeros días aquí estaremos trabajando en horario y con la frecuencia de salida normal”, dijo Castro al ser consultado al respecto.

Preparados para demanda

De acuerdo con el directivo gremial, en esta terminal que inicia operaciones desde las cuatro de la madrugada, tan solo los socios que prestan el servicio intermunicipales hacia ciudades del norte como Matagalpa, Jinotega, Somoto y Estelí estarían movilizando aproximadamente a unos 15,000 viajeros.

Alcaldía de Managua dará servicio hasta el miércoles 28 de marzo

“Esa es la cifra que tenemos contemplada solo en el corredor norte, pero ya a nivel de la terminal en su conjunto, es decir, metiendo a los buses que viajan hacia el centro del país la cifra podría duplicarse y alcanzar unas 30,000 personas en estos días”, expresó Castro.

Por tal razón los socios de esta cooperativa han acordado incrementar la cantidad de unidades que prestarán el servicio de transporte. “Dispondremos de al menos 12 unidades adicionales para suplir la demanda que tendremos especialmente entre mañana (hoy) y el miércoles”, afirmó Castro.

Otra de las medidas que se estarán implementando será adelantar las frecuencias de salida entre una unidad y otra, dijo el transportista. Si la demanda así lo amerita, la cual podría disminuir de 20 a 10 minutos o inclusive menos.

Niña de cinco años muere ahogada en El Trapiche

El directivo agregó que probablemente en los días jueves y viernes es que tanto la frecuencia de salida como la disponibilidad de buses se alargue un poco, debido a que por la experiencia de años anteriores la demanda de usuarios en esos días disminuye considerablemente.

Según detalla la tabla de precios vigentes aprobada por el Ministerio Transporte e Infraestructura (MTI) el costo del pasaje en buses expresos hacia destinos como Matagalpa vale C$82, a Estelí C$88, Somoto C$114 y a Jalapa C$149 por mencionar algunos destinos desde la capital.

En el Israel esperan 15,000 viajeros

Un escenario parecido es el que se estará implementando en la terminal del mercado Israel Lewites, desde donde parten buses expresos y algunos microbuses interlocales hacia ciudades como Chinandega y León en el occidente del país, y hacia Carazo y San Rafael del Sur, municipios en los que existen varias playas. De acuerdo a Eval Padilla, conductor de la cooperativa Cotramul, que cubre la ruta Managua- Pochomil enfatizó que hoy y mañana en este sitio los horarios de atención y frecuencia de salida de las unidades de buses se mantendrá normal, sin embargo, para los días jueves y viernes la frecuencia de salida podría reducirse de 20 a 10 minutos.

Por su parte Juan Antonio Rodríguez, inspector del MTI en la terminal del Israel Lewites explicó que como parte del plan especial que esta cartera ha dispuesto para esta Semana Santa, se realizarán inspecciones al accionar de los socios de las cooperativas. “Por ejemplo se garantizará que no hayan incrementos de precios no autorizados para los usuarios, también se procurara garantizar la seguridad de los viajeros al no permitir que unidades salgan de las terminales sobrecargadas, habrán también inspectores en las entradas a las principales playas”, expresó Rodríguez. Según el inspector, en esta terminal para los próximos días se espera la movilización de al menos 15,000 viajeros.

Interurbanos

En tanto Juan Reyes presidente de la cooperativa Parrales Vallejos, una de las más grandes de Managua con más cien unidades precisó que en los días mayores de Semana Santa solamente se dispondrá de la mitad de la flota debido a que muchas de estas unidades han sido contratadas para efectuar viajes privados hacia las playas. “La frecuencia de circulación de las unidades que se queden en Managua oscilará entre los 15 y 20 minutos”, advirtió Reyes.