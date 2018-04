Primera universidad en línea de Nicaragua espera matrícula de 100.000

La Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN), primera de su tipo en el país, espera una matrícula de 100.000 estudiantes este 2018, en su segundo año desde que fue abierta, informó hoy el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

El director de la UALN y presidente del CNU, Telémaco Talavera, calificó de "éxito total" el establecimiento de la estatal universidad en línea en su primer año.

"Ha sido un éxito total (...) en 2017 contamos con más de 72.000 estudiantes entre carreras técnicas, profesionales, y cursos de diferentes tipos", afirmó Talavera, durante la conmemoración del primer aniversario de la UALN.

La misma fue ideada con el objetivo de que los bachilleres que no clasificaron en las universidades tradicionales no vieran interrumpidos sus estudios, lo que resultó en una novedad en Nicaragua, que no cuenta con un sistema electrónico muy desarrollado.

En su primer año lectivo, la UALN ofreció al menos 12 carreras de técnico superior, 11 cursos libres, 7 licenciaturas en ingeniería y una maestría.

En 2018 ofrece 19 cursos libres, 8 licenciaturas y 13 cursos técnicos superiores.

Cada año unos 60.000 jóvenes se gradúan de secundaria en Nicaragua, pero no todos ingresan a la educación superior por diferentes razones, entre ellas, no lograr un cupo en las universidades públicas o por no tener dinero para pagar una privada.