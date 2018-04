Continúan abiertas becas para maestrías en Estados Unidos

La convocatoria para aplicar al programa de intercambio educacional Fulbright, que ofrece anualmente el Gobierno de los Estados Unidos, continúa abierta, informaron esta semana representantes de la Embajada de Estados Unidos en Managua.

Fulbright es un programa de becas de maestría para profesionales, profesores e investigadores universitarios, que cubre todos los gastos de aranceles y brinda un estipendio mensual para gastos de hospedaje, alimentación y transporte en Estados Unidos.

Este año la fecha tope de recepción de aplicaciones es el 27 de abril y las áreas de estudio priorizadas son administración de negocios, educación, ingeniería, periodismo, comunicación, trabajo social, estudios americanos, economía, ciencias políticas, lingüística, sociología, agricultura y recursos naturales. Para aplicar, los nicaragüenses deben tener un título universitario, buen dominio del idioma inglés y un excelente historial académico.

Oportunidad

“Haber aplicado a Fulbright fue una de las mejores decisiones que yo pude haber tomado en mi vida, porque realmente te cambia la vida, desde la parte académica hasta la parte laboral y cultural”, comentó Flor Fernández, exbecaria de 34 años, quien en 2014 culminó una maestría en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en emprendedurismo y mercadeo en la Universidad de Illinois.

También Mario Collado, profesor e investigador de la Universidad Centroamericana (UCA), y exbecario Fulbright, aseguró que la experiencia “te cambia la vida, aprendés mucho, te volvés un ciudadano mundial”.

Collado estudió una maestría en Educación en la Universidad del Sur de Illinois, y animó a la gente a no tener miedo a aplicar. “Yo apliqué una vez y no me la dieron, pero apliqué una segunda vez y tuve la oportunidad de ganarla”, contó el docente.

Charla informativa

El próximo 11 de abril la Embajada de Estados Unidos realizará en la Universidad Centroamericana (UCA) una sesión informativa para quienes quieran mayor información sobre las becas Fulbright. Los interesados también pueden ampliar la información sobre esta beca en el sitio web https://ni.usembassy.gov/es/education-culture-es/programs-professionals-academics-es/fulbright/.