Celebran en La Boquita los 110 años de El Guayacán, su habitante con mayor edad

Comer saludable, caminar todas las mañanas a la orilla del mar y dormir temprano, es el secreto que ha llevado a José Rodolfo Mojica, de Carazo, a cumplir 110 años.

Don Rodolfo es originario de la comunidad de La Boquita, zona costera de Carazo, y es conocido cariñosamente como "El Guayacán", según él, ese apodo lo ganó por ser un hombre fuerte y de estatura muy alta.

Este jueves, habitantes de dicha comunidad le celebraron su 110 aniversario.

"Me siento muy contento porque Dios me ha permitido vivir bastante tiempo, porque soy muy querido en esta comunidad, mis amigos me están celebrando mis 110 años de vida, este milagro solo Dios lo puede hacer", dijo con mucha lucidez don José Rodolfo.

El Guayacán, como todos lo conocen, entre risas contó que tuvo muchas novias en su vida, pero que sólo se ha casado dos veces, sin embargo no procreó ningún hijo.

"No me tuvieron hijos, pero yo vivo muy contento, todos los días me levanto temprano a caminar sobre la arena para fortalecer mis huesos, además como arroz y frijoles que yo mismo cosecho, de vez en cuando me como mi pollito y mi pescado", relató el caraceño.

Secretos para vivir bastante

Para don Rodolfo, el dormir temprano y comer saludable durante toda su vida han sido sus secretos para vivir bastante.

"Ya los tiempos no son como antes, yo comía el pescado crudo sólo con sal, los huevos de tortugas me los comía crudos con sal y limón, mi taza de leche de vaca y de cabra, además que me acostaba a las seis de la tarde todos los días", expresó Mojica.

Al son de cumbias, aplausos y risas, habitantes de La Boquita celebraron los 110 años de don José Rodolfo.

"El Guayacán es un hombre muy querido en esta comunidad, es la única persona que conocemos que logra llegar a esta edad, como comunidad nos pusimos de acuerdo y con esfuerzo y voluntad recaudamos fondos para celebrar los 110 años de don Rodolfito", indicó Marcos Tulio Parráles, propietario del local donde se llevó a cabo la celebración.

José Rodolfo Mojica nació en 1908, en la comunidad del Aguacate, jurisdicción de la ciudad de Diriamba, y vive en la Boquita desde los 17 años.