Culmina plazo para compra del sticker de rodamiento en Managua

Ayer fue el último día para el pago del impuesto de rodamiento en los sitios habilitados temporalmente en la capital, sin embargo, a partir de hoy, sábado, los conductores solamente podrán obtenerlo en las distintas delegaciones distritales de la Alcaldía.

“El último día de pago para el sticker de rodamiento fue el 28 de marzo, pero se dio prórroga hasta hoy (ayer) en los lugares temporales, sin embargo, muchos conductores todavía no lo han venido a sacar”, comentó uno de los trabajadores de las ventanillas habilitadas para dicho trámite, ubicadas en el parque Luis Alfonso, quien decidió omitir su nombre.

A su vez aseguró que el no portar el sticker de rodamiento, no amerita traslado al depósito vehicular, pero sí que se le aplique al conductor una multa equivalente a C$100 por no cumplir con el impuesto municipal de rodamiento, establecido en el Art. 11 de la Ley 431 del régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito.

Inspección mecánica

Una de las obligaciones de cada conductor es tener en su vehículo el sticker de rodamiento del presente año,y además es de suma importancia cumplir con la inspección mecánica y el chequeo de emisión de gases.

Todo esto con la finalidad de prevenir accidentes por fallas mecánicas, para ello la Policía de Tránsito estará realizando supervisiones en los vehículos y, en caso que el conductor no presente estos dos requisitos, estará sujeto a multas. Marlon Castillo, gerente del taller Discovery, señala que en este sitio autorizado por el MTI y la Policía aún no se presenta gran afluencia de clientes, no obstante, indicó que durante la temporada de Semana Santa no dieron abasto porque la demanda del servicio se disparó.

“Obligatoriamente son 60 vehículos diarios que tenemos que atender, el problema es que la gente no acude, lo máximo que hemos atendido son 30 y como mínimo 5 vehículos por día”, informó. Según las últimas cifras registradas en este taller, 38 mil vehículos han sido atendidos de enero a abril 2018. “En el país hay más de 600 mil vehículos y, según nuestras estadísticas, ni el 10 por ciento se ha inspeccionado en el taller”, agregó. Además, señaló que Semana Santa y diciembre son las temporadas más saturadas. “Para esta Semana Santa tuvimos que programar las citas a los clientes porque venían más de cien vehículos al día y no dimos abasto, ya que todos querían ir a pasear en Semana Santa y no querían ser multados, lo mismo pasó en diciembre”, manifestó.

La prueba de emisión de gases que se realiza junto a la inspección vehicular, según la Ley 431, es obligatoria para poder circular, este servicio tiene un costo en vehículos livianos de C$600, en los taxis C$500 y en vehículos pesados C$800.