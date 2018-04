León es la ciudad más “cool” del planeta

Por encima de ciudades como Puebla (México), El Cairo (Egipto) o Medellín (Colombia), León en Nicaragua es considerada la ciudad más “cool” del planeta y el principal destino para visitar en este 2018, según la BBC Mundo, que retoma el ranking de la revista estadounidense Forbes.

“A solo una hora del aeropuerto de Managua, la ciudad colonial de León tiene una posición ventajosa para absorber los recursos naturales del país. No tan dentro de la ruta turística como está Granada, León ofrece una experiencia de ciudad más auténtica”, indicó a la revista Forbes, Tom Marchant, cofundador y propietario de la compañía de viajes Black Tomato.

BBC Mundo, por su parte, agrega que León fue capital de Nicaragua en la época colonial y varias veces hasta 1852 y también la catedral más grande del país, “en la que reposan los restos del célebre poeta nicaragüense Rubén Darío”.

León también fue sede de la primera universidad de Nicaragua, recuerda la BBC Mundo. “Y la influencia de su numerosa población universitaria sigue siendo visible en la ciudad, en particular en sus numerosos bares”.

Arquitectura y cultura

Para recorrer la ciudad, ambos medios de referencia internacional recomiendan hacerlo a pie, pues “mucho de su encanto reside en sus estrechas calles coloniales, galerías de arte, museos, restaurantes y arquitectura”.

Entre estos destaca el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián, que actualmente cuenta con cinco casas coloniales en las que se exhiben colecciones artísticas del Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, la modernidad latinoamericana, la antigüedad indígena y el arte contemporáneo. Cuatro de las casas de esta fundación se encuentran interconectadas y se ubican frente a la Iglesia San Francisco, en el corazón de la ciudad.

Como criterio para la elaboración de la lista, los expertos “mantuvieron sus oídos en los intereses de sus clientes y sus ojos en las aventuras que ellos mismos tienen en todos los rincones del mundo”, refiere el artículo.

Los tres destinos

Después de León, las ciudades que se recomienda visitar en el mundo según la publicación son: Medellín, Colombia; Brazzaville, Congo; El Cairo, Egipto; Arequipa, Perú; Yogyakarta, Indonesia; Malaca, Malasia; Puebla, México; Nagasaki, Japón y Addis Abeda, Etiopía.

Este año Nicaragua ha resaltado en las listas de prestigiosas revistas especializadas e importantes medios de comunicación del mundo, que anualmente publican listados de países o ciudades atractivas como recomendaciones para que sus lectores visiten.

Lo han hecho el diario británico The Telegraph, el estadounidense The New York Post y CNN.