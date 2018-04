Mata a su expareja frente a sus dos hijas

María Teresa Gaitán Díaz, médico naturista, fue asesinada la noche del jueves por su expareja, Abraham Abdaly Ríos Membreño, quien escaló el muro de la casa de la víctima, ingresó en silencio y acabó con su vida frente a sus dos hijas.

A las 10:30 p.m. del jueves, Abraham Abdaly Ríos Membreño, de 39 años, llegó hasta la casa de su expareja y escaló el muro de enfrente de la vivienda.

Una vez dentro, Ríos Membreño abrió los portones con unas copias de llaves que tenía desde que era pareja de la doctora, a quien encontró dormida en compañía de sus dos hijas, de 2 y 5 años.

La mujer había terminado la relación hace varios meses por el maltrato físico y sicológico al que Abraham Abdaly Ríos Membreño la mantenía sometida, dijeron familiares.

La noche del jueves llegó hasta su casa con la intención de matarla. Fuentes vinculadas a las investigaciones relataron que en ese momento María Teresa Gaitán Díaz le pidió que se fuera, de lo contrario empezaría a gritar. El hombre no se retiró y cuando ella empezó a pedir ayuda le tapó la boca y la nariz hasta asfixiarla.

Una fuente ligada a la investigación reveló que fue la niña de 5 años quien relató cómo su papá cometió el femicidio.

El hombre dijo a sus hijas que solo había tapado la boca de su mamá y que estaba dormida. Después huyó por la parte trasera de la casa, dejando a las niñas con el cadáver.

Tiró un bolso y el celular de la víctima al cauce que divide Bello Horizonte con la colonia Cristian Pérez, para aparentar que el móvil del crimen había sido un robo.

Impulsivo, celoso y violento

La mañana del viernes, cuando se encontró el cuerpo de la mujer, el hombre llegó hasta la vivienda a lamentarse por lo ocurrido. La familia interpuso una denuncia ante el Distrito IV de la Policía, para que investigara el crimen.

“Al desgraciado, tan hipócrita, me lo encontré llorando sobre un lavandero”, comentó Alejandro Suárez, tío de la víctima, quien aseguró que la pareja se había separado porque Abraham era un hombre impulsivo, celoso, revisaba el celular de su sobrina y le daba maltrato.

Al llegar los oficiales a la vivienda de la doctora, apresaron a Abraham Abdaly Ríos Membreño para investigarlo y mostró resistencia.

El padre de la víctima escribió en su cuenta de Facebook que su familia se encuentra consternada.

Al Juez

La Policía Nacional informó que Abraham Abdaly Rivas Membreño confesó el crimen y ya fue remitido al Ministerio Público.

El cuerpo de la doctora María Teresa Gaitán Díaz fue velado ayer en Managua. Sus hijas quedaron bajo custodia de la abuela materna, Celsa Fermina Díaz Toledo.

Dominio machista

En lo que va del año, la Policía Nacional reporta 15 muertes violentas de mujeres, la mayoría de victimarios son las parejas y exparejas de las mujeres.

El que un hombre mate o intente matar a una mujer porque ya no está con él, es un fenómeno al que María Teresa Blandón, directora del grupo feminista La Corriente, llama la condena final.

“El femicidio es la condena final y definitiva que los agresores ejercen sobre sus víctimas. Es la expresión extrema del machismo: ‘tu vida me pertenece y puedo hacer con ella lo que quiera’, desde un infierno de sufrimiento hasta la extinción física”, explica.

La experta agrega que las mujeres no están obligadas a vivir junto a un hombre que no quieren y su decisión de abandonarlo debe ser respetada.

“Pero el machismo de algunos les hace pensar que las mujeres no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, sobre todo no soportan que la mujer que consideran de su propiedad los rechace y les diga que ya no quiere nada. Lo que hay en estos crímenes es una demostración extrema del dominio machista que ejercen algunos”, concluye Blandón.

El femicidio es la culminación de una cadena de acciones violentas contra una mujer, cometidos por un hombre que se considera dueño del cuerpo y la vida de ella.