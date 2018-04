Un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana arribó ayer a Nicaragua para apoyar en las labores de control del incendio en la Reserva Indio Maíz. A pocas horas de llegar a la capital la aeronave se dirigió hacia San Juan de Nicaragua para realizar un reconocimiento de la zona, según Omar Hurtado, embajador de México en Nicaragua.

Además señaló que desde que su nación supo los incidentes en el país hace dos días manifestó su solidaridad hacia el pueblo nicaragüense por lo cual se dispuso a enviar un helicóptero con cuatro tripulantes.

“Los días que va a permanecer la aereonave en el país no se pueden determinar en este momento, todo dependerá de las circunstancias. Hoy salió para San Juan para hacer un reconocimiento y empezar a trabajar a la brevedad posible”, señaló Hurtado.

Según especialistas militares, el helicóptero mexicano toma agua de ríos, lagos o del mar, tiene además, capacidad para trasportar 450 galones.

Brigadas

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río explicó que las labores para contener el siniestro han permitido que el fuego no avance en la zona norte y sur, pero queda pendiente la parte oeste. Además señaló que el plan del Ejército de Nicaragua es hacer una ronda cortafuego para no permitir un mayor desarrollo del siniestro.

Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo, afirmó que para controlar el fuego están desplegados 800 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate, del Batallón Ecológico, del Destacamento Militar Sur, de la Brigada de Infantería Mecanizada, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval. También se están utilizando 10 lanchas rápidas y 5 medios aéreos.

Murillo afirmó que desde el viernes se están haciendo gestiones con las fuerzas aéreas de toda la región, buscando la cooperación más efectiva para controlar este tipo de incendios.

“Allá, donde se desata el incendio es imposible llegar con camiones, camionetas. Realmente, lo necesario, lo urgente son los aviones equipados con toda la técnica para combatir incendios forestales, esa técnica que ha resultado efectiva en otros países del mundo”, dijo Murillo.

“Nuestros helicópteros, me explicaba a mí el jefe del Ejército (Julio César Avilés), no tienen la posibilidad de adaptar esos equipos que funcionan para regar desde el aire. No tienen. Son helicópteros que están sellados, por lo tanto, no podemos nosotros pensar en usarlos”, manifestó.

De igual manera apuntó que los especialistas le han alertado la posibilidad de que este incendio continúe avanzando. Además, se debe recordar que las condiciones climáticas, la geografía y el tipo de vegetación que hay en la zona hacen que este siniestro se pueda propagar rápidamente.

Reporte de daños

El general de brigada Rogelio Flores, jefe del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua brindó un informe preliminar del control del incendio en la Reserva Indio Maíz.

Flores explicó que desde el 3 de abril a las 17 horas inició el incendio en la Reserva Indio Maíz en el sector de Siempre Viva en el municipio de San Juan de Nicaragua y ante la situación el componente de tropa militar desplegado en San Juan de Nicaragua.

En coordinación con los Comités Municipales para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Comupred) de este municipio se organizó la exploración en el área afectada y se iniciaron las acciones de control.

Además señaló que a pesar que ha llovido en el Pacífico en gran parte del país en esta zona que normalmente llueve no han caído precipitaciones y hay vientos que andan arriba de los 60 kilómetros por hora.

“En algunos sectores que ya se había controlado por ejemplo cerca de Siempre Viva, ahí se ha reactivado en alguna medida el fuego y otras zonas al noroeste, estamos hablando aproximadamente 20 kilómetros al noroeste cerca de la ribera del río San Juan”, sostuvo Flores.

Además manifestó que hasta ahora lo que ha sido afectado es el material que dejó el Huracán Otto como palma y otro tipo de árboles que están en la zona de amortiguamiento, todavía lejana de la zona núcleo.

“Estamos hablando de un 2 a 5 por ciento de afectación porque la zona tiene aproximadamente 300,000 metros cuadrados. Estamos hablando de 3,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo estamos hablando de unas 3,580 hectáreas que representa el 1 a 5 por ciento del total que hasta ahora están en la zona de amortiguamiento”, apuntó el jefe de Defensa Civil.

Evacuaciones

El general Flores destacó que ante la situación de peligro de algunas poblaciones, el domingo se evacuaron dos familias compuestas por 8 niños y 5 personas adultas, las cuales podrían ser afectadas por el fuerte humo y el calor. Estaban en riesgo y fueron evacuadas hacia San juan de Nicaragua.

Además apuntó que han identificado cuatro comunidades que podrían ser afectadas por incendio: Siempre Viva que cuenta con 40 familias, 200 personas, la Cangrejera con 22 familias, 110 personas, Canta Gallo con 28 familias y 140 personas, y la Pimienta con 10 familias integradas por 50 personas.

“Con el Comité de Prevención y Mitigación de Desastres de San Carlos y San Juan de Nicaragua se han desarrollado ya las coordinaciones para preparar las condiciones de albergues en caso que sea necesario para evacuar a estas 500 personas que conforman estas 4 comunidades que podrían ser en un momento determinado afectadas”, dijo Flores.

Patty Beckford, de 67 años, habita en San Juan de Nicaragua, manifestó que la población de este municipio está en calma esperando las recomendaciones de las autoridades.

“Solamente por las noches sentimos el humo, pero gracias a Dios no ha afectado a nadie. La verdad es que sentimos que el incendio está todavía largo”, dijo Beckford.

Bomberos ticos

Un total de 40 bomberos costarricenses especializados en el combate de incendios forestales, 2 paramédicos con herramientas especializadas, bombas portátiles, aparatos de radiocomunicación y 10 vehículos todoterreno llegaron al puesto fronterizo Peñas Blancas para apoyar a las autoridades nicaragüenses en el control del incendio que afecta desde hace siete días la Reserva Indio Maíz.

Sin embargo, Josué Lara, oficial de comunicación estratégica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica dijo a El Nuevo Diario que cerca del mediodía de ayer, autoridades nicaragüense les informaron que ya habían reforzado con integrantes del Ejército de Nicaragua la zona afectada por lo que agradecían el apoyo e interés por la zona afectada.

“Nosotros estamos en la mayor disposición de colaborarles en cualquier otro incidente. Por lo visto eso lo tienen ya controlado. Estábamos en la frontera y tuvimos que regresar. No le vemos problema en ese momento (cuando se ofreció el apoyo), Nicaragua no contaba con las personas para hacerle frente al incendio, dichosamente en las últimas horas ya contó con el personal para esta emergencia y están en las labores de control y extinción”, dijo Lara.