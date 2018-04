Nicaragua dice que no hay condiciones para que bomberos lleguen a Indio Maíz

El gobierno de Nicaragua dijo hoy que no existen condiciones de acceso terrestre para que los bomberos lleguen a la reserva Indio Maíz, donde un incendio que comenzó el pasado 2 de abril ha afectado 3,585 hectáreas.

"Recordemos que los incendios forestales ameritan atención especializada, incluso los bomberos, todas las unidades de bomberos de Nicaragua, ayer, antier, analizando la situación y viendo la atención completa que está brindando -como corresponde- el Ejército de Nicaragua, se decidió no desplazar unidades de bomberos hacia la zona", declaró la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

"Realmente no hay condiciones para el acceso, no hay condiciones para el acceso de vehículo apaga fuegos, porque allí ni siquiera hay condiciones para que operen, no solo no pueden llegar, sino que no pueden operar, ya que no es como un incendio en las áreas urbanas, donde tenemos amplia experiencia. El gobierno indicó que por ahora en la zona donde hay un incendio solo se puede acceder por agua y por aire", agregó Murillo.

Murillo señaló que hay 1,100 soldados del Ejército de Nicaragua combatiendo el fuego, y que esta tarde enviarán a 100 efectivos más.

El anuncio del gobierno nicaragüense se da un día después de que los bomberos de Costa Rica dieran a conocer que Nicaragua descartó su cooperación para apagar el incendio en la reserva Indio Maíz.

Ayer, los bomberos de Costa Rica indicaron a El Nuevo Diario que llegaron hasta el puesto fronterizo en Peñas Blancas, pero no continuaron porque el gobierno explicó que la cooperación no era necesaria.

“Nosotros estamos en la mayor disposición de colaborarles en cualquier otro incidente. Por lo visto, eso lo tienen ya controlado por parte del Ejército. Estábamos en la frontera y tuvimos que regresar. No le vemos problema. En ese momento (cuando se ofreció el apoyo) Nicaragua no contaba con las personas para hacerle frente al incendio, dichosamente en las últimas horas ya contó con el personal para hacerle frente a esa emergencia y están en las labores de control y extinción”, dijo ayer Josué Lara, oficial de comunicación estratégica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Costa Rica había enviado a Nicaragua a unos 40 bomberos especializados en el combate de incendios forestales, 2 paramédicos con herramientas especializadas, bombas portátiles, aparatos de radiocomunicación y 10 vehículos todo terreno.

Nicaragua coordina ayuda

Por otro lado, Nicaragua anunció que coordina con la embajada de Estados Unidos el arribo de personal especializado en el control de incendios.

También se busca el apoyo de Honduras, El Salvador, Panamá y Rusia.

En el combate al incendio en la reserva Indio Maíz se usan 10 lanchas y cinco medios aéreos.

Entre los medios aéreos se incluye un helicóptero enviado por el gobierno de Méxica, el cual ha hecho 25 descargues de agua, para un total de 13,210 baldes.

Murillo indicó que por el momento hay pocas probabilidades de lluvia en la reserva Indio Maíz y agregó que el gobierno siempre tiene listo un plan de evacuación, en caso de ser necesario.

Las autoridades nicaragüenses indicaron que todavía se desconocen cuáles han sido las causas que provocaron este incendio en la reserva Indio Maíz.