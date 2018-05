Dos ataques a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) dejaron un saldo de 19 heridos, seis de ellos en la madrugada del jueves y 13 más en la noche, informaron representantes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.

Según Ángel Rocha, encargado del traslado de los heridos, 16 jóvenes fueron heridos de bala y otros tres presentaron vómitos por envenenamiento, supuestamente, después de tomar agua contaminada que donaron supuestos simpatizantes a su causa, tras el ataque nocturno, que ocurrió entre 7:00 p.m. y 7:30 p.m.

Ataques en la Upoli dejan 19 heridos

El Nuevo Diario confirmó que al menos siete de los heridos fueron trasladados al Hospital Vivian Pellas, y uno de ellos fue operado en la noche y está fuera de peligro.

Los estudiantes atendieron a los demás heridos y envenenados en las instalaciones de la Upoli.

Siguen los enfrentamientos en la Upoli

El primer enfrentamiento de ayer dejó como resultado seis personas lesionadas.

Rocha, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, explicó que el ataque a su primer anillo de seguridad, ubicado en las afueras del recinto, inició desde las 2:00 a.m., cuando fuerzas públicas y de grupos afines al Gobierno pasaron a bordo de camionetas disparándoles.

“Los muchachos los siguieron hasta la alcaldía del Distrito VI de Managua, en las cercanías del hospital Alemán Nicaragüense, lugar donde fueron emboscados. A ellos les disparan desde el techo de la comuna y es ahí donde hieren a varios de mis compañeros”, relató Rocha.

Uno de los estudiantes lesionados, que pidió el anonimato, aseguró que los atacantes que se movilizaban a bordo de cuatro camionetas y un número similar de motos, portaban rifles y escopetas.

Uno de los estudiantes presenta una lesión en la mano y costado derecho; otro una herida en la cabeza, a un tercero le extrajeron charneles en la espalda y brazo derecho.

Nuevo ataque a Upoli deja varios heridos

Los heridos fueron dados de alta en el hospital y regresaron a los puestos médicos de la Upoli, donde permanecerán hasta su total recuperación, porque temen por su seguridad.

“Nosotros estábamos tranquilos, cuando de repente comenzaron a dispararnos en los puntos de seguridad, se colocaron de frente; estaba solo, me tiraron el escopetazo en la cabeza y todavía me lanzaron un morterazo que me dejó aturdido”, comentó otro de los universitarios.

Los atrincherados hacen el llamado a la población, que no los abandone en estos momentos; además, expresaron que requieren de medicamentos, víveres y artículos de uso personal.